نائبة محافظ البحيرة تتابع آخر تطورات مشروع حياة كريمة بحوش عيسي

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز(دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابعا، مؤكدة على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.

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وتمت متابعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد موقف سيارات قرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى والمقام علي مساحة 307 م2 بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و980 ألف جنيه.