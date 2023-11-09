الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نائبة محافظ البحيرة تتابع آخر تطورات مشروع حياة كريمة بحوش عيسي

مشروع حياة كريمة
مشروع حياة كريمة بالبحيرة،فيتو

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجًا وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تٌولي اهتمامًا بالغًا لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز(دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967  تابعا، مؤكدة على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات.

Advertisements

وتمت متابعة الانتهاء من أعمال تطوير وتجديد موقف سيارات قرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى والمقام علي مساحة 307 م2 بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و980 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حياة كريمة البحيرة مشروع السيسي

الأكثر قراءة

سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

قبل زيارته للقاهرة، أمير قطر يصل إلى الإمارات بوفد رسمي

أحمد فتوح ومحمد صبحي يجهزان بيان اعتذار لنادي الزمالك

​​​​​​​بيان عاجل من وزراء خارجية الدول العربية عن حكم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي

هنية يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

إخلاء سبيل هبة قطب وابنتها في الاعتداء على موظف أمام مول بالشيخ زايد

شركة فوري تكشف حقيقة اختراقها والاستيلاء على بيانات العملاء

باسم يوسف يكشف معجزة جديدة تؤكد قرب عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة لأهلها

Advertisements

منوعات

المزيد

طريقة جديدة لتفادي الحوادث المرورية باستخدام إضاءة قوس قزح (فيديو)

الفيضانات تغرق عشرات المنازل، وتقطع مياه الشرب عن الآلاف في فرنسا

تحفة بيكاسو، بيع "امرأة الساعة" بـ 140 مليون دولار

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 9-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-11-2023 في السوق المحلي

رحلة صعود أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من 134 ألف جنيه إلى 530

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر البرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

ألمانية فاجأته بتعلم العربي ودخول الإسلام.. أسرار في حياة الفنان أحمد خليل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع الميت للحياة في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية وطول العمر

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية