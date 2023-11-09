الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

"بعيدًا عن النيل" يحصل على عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية

مشهد من فيلم بعيدًا
مشهد من فيلم بعيدًا عن النيل، فيتو

يشهد الفيلم الوثائقي “بعيدًا عن النيل”، للمخرج شريف القطشة، عرضه الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك يوم السبت 18 نوفمبر الساعة 2 مساءً في سينما دي سي تي في فايرهاوس في مدينة نيويورك، وسيعقب العرض مناقشة مع المخرج. وسيحصل على عرض آخر يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الساعة 7 مساءً.

 

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، والجائزة الفضية لأفضل فيلم طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، كما حصل على جائزة الامتياز الاستثنائي من مهرجان أطباء بلا حدود السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان طرابلس السينمائي في لبنان، ومهرجان ميتا السينمائي في الإمارات، ومهرجان أيام الفيلم العربي في النرويج، ومهرجان الفيلم الإفريقي الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

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في فيلم “بعيدًا عن النيل” يلجأ ١٢ موسيقيًا من ١١ دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجًا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات. وخلال جولة في الولايات المتحدة الأمريكية، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

 

الفيلم من إخراج وتصوير شريف القطشة، وبطولة محمد أبو ذكري (مصر)، مايكل بازيبو (أوغندا)، نادر الشاعر (مصر)، آسيا مدني (السودان)، عادل ميخا (النوبة)، كاسيفا موتوا (كينيا)، أحمد عمر (إريتريا، إثيوبيا)، صليب فوزي (مصر)، إبراهيم فانوس (إريتريا)، ديف أوتيينو (كينيا)، ستيفن سوغو (بوروندي)، سيلامنيش زيميني (إثيوبيا).

 

شريف القطشة وُلد في الولايات المتحدة الأمريكية، ونشأ في القاهرة، ويعيش حاليًا بين القاهرة ونيويورك. في عام 2013، عرض القطشة فيلمه الوثائقي الطويل الثالث "القيادة في القاهرة"، والذي حصل على جائزة أفضل فيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي 2013، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى في مهرجان نيويورك للفيلم الوثائقي، وتنويه خاص في مهرجان أوبن سيتي للأفلام الوثائقي في لندن في العام نفسه.كان القطشة أيضًا هو مصور لفيلم (Cairo Garbage (2009 للمخرجة ميكالا كروغ وعمل في Cities On Speed.

 

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