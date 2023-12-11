وجوه ومواهب شابة خطفت الأنظار في مسلسلات 2023

مسلسلات عام ٢٠٢٣، شهد عام ٢٠٢٣ ظهور عدد من الوجوه الشابة بالإضافة إلى زيادة تألق مواهب شابة سبق وظهرت من قبل في أعمال فنية بأدوار وشخصيات خطفت الأنظار، ولقد تعددت هذه الوجوه والمواهب الشابة المتميزة التي لمع بريقها في ٢٠٢٣ ومن أبرزها:

ميران عبد الوارث

لفتت ميران عبد الوارث الأنظار إليها بشخصية نور في الموسم الثاني من مسلسل ريفو ٢ الذي عرض مؤخرًا، كما أنها تألقت من قبله في مسلسل وبينا ميعاد الذي عرض في عام ٢٠٢٣، وميران هي ابنة الفنان أحمد عبد الوارث، ولقد تخرجت ميران في الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2017، ودخلت المجال الفني عام 2018 بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل كلبش.

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آية سليم

جسدت آية شخصية أروى ابنة شيرين رضا الكبرى في مسلسل وبينا ميعاد، وآية من مواليد عام ١٩٩٣ وشاركت في عدة أعمال من ضمنها الكبريت الأحمر ج2، الكارما، البرنسيسة بيسة، الحرباية، الآنسة فرح ج1، وفيلم ريما.

عمر رزيق

تألق الفنان الصاعد عمر رزيق بشخصية أحمد عمرو وصفي بمسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال الذي عرض في موسم رمضان الدرامي الماضي، وأشاد الجمهور باداء عمر رزيق في دوره بالمسلسل.

ملك الحسيني

جسدت ملك في مسلسل ريفو شخصية سارة وهي ممثلة شابة والصديقة المقربة لمريم، وتألقت ملك في الموسمين من مسلسل ريفو، وملك مغنية وممثلة درست في الجامعة الأمريكية وتخرجت منها عام 2014، ولقد خاضت تجربة العمل كمذيعة لأول مرة من خلال برنامج (نوتة وصل) عام 2019 وبرنامج (غني ع العالي) عام 2021، ولقد اختارها المخرج عمرو سلامة لخوض أول تجربة في التمثيل من خلال مسلسل (بيمبو ) عام 2021.

تسنيم مطر

تألقت الفنانة الشابة تسنيم مطر بشخصية ليلى في مسلسل وبينا ميعاد، وتسنيم من مواليد عام ١٩٩٨ وتعمل في مجال التمثيل منذ الصغر وشاركت في مسلسل "موسى" مع الفنان محمد رمضان.

جودي مسعود

جسدت جودي مسعود دور فريدة عمرو وصفي بمسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والذي عرض في رمضان ٢٠٢٣، ونالت جودي العديد من الإشادات نتيجة تمثيلها المتميز.

يوسف حشيش

لفت يوسف حشيش الأنظار في مسلسل ريفو بجزئيه بشخصية معتصم خطيب مريم فخر الدين، الذي ظل سندًا لها بالرغم من الصعاب التي واجهتها ورفض تركها وحيدة، وكان ريفو أول ظهور له.

وردشان مجدي

تألقت الفنانة الشابة وردشان بمسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال الذي عرض خلال موسم رمضان الدرامي الماضي وكانت تقوم بدور روبي تلك الفتاة التي تقوم بإيقاع عمرو رزيق والذي يقوم بدور أحمد في فخ بيع المخدرات.

دونا إمام

تمكنت دونا إمام بالرغم من مساحة دورها الصغيرة من أن تؤثر في الجمهور خاصة في الحلقة الأخيرة من مسلسل ريفو ٢، ودونا ممثلة شابة ظهرت في مسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين في موسم رمضان الماضي، بالإضافة إلى دورها في مسلسل ريفو.

مونيكا هاني

شاركت مونيكا هاني بمسلسل الإمام الشافعي لتلعب دور زينة ابنة الإمام الشافعي، واستقبلت مونيكا العديد من الرسائل الإيجابية على دورها بالمسلسل الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وتوقع لها الكثيرون مستقبلًا فنيًا باهرًا.

جيسيكا حسام

ولفتت جيسيكا حسام الأنظار إليها بدور أمينة ابنة دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد وحظت جيسيكا على الإشادات من جمهورها على دورها وأدائها المتميز.

عمر شريف

خطف الطفل "عمر شريف" أنظار الجمهور مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل تحت الوصاية في رمضان ٢٠٢٣ بطولة النجمة منى زكي، حيث جسد دور "ياسين" ابن "حنان" منى زكي في المسلسل وبرزت موهبته بصورة لافتة.

يوسف الكدواني

تألق يوسف الكدواني في مسلسل وبينا ميعاد ويوسف هو ابن الفنان ماجد الكدواني وهو من مواليد عام ١٩٩٥ ولقد شارك يوسف الكدواني بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية، ومنها: مسلسل ولاد ناس عام 2021، ومسلسل موضوع عائلي عام 2021، ومسلسل وبينا ميعاد حيث جسد شخصية علي ابن حسن (صبري فواز).

أسامة الهادي

هو فنان شاب من مواليد ١٩٨٩ وهو مغني وممثل مصرى إشتهر بغناء إعلان دايما مع بعض وألبوم يوما ما هطير وبدأ رحلته مع التمثيل من خلال مسلسل الأب الروحي بعد عدة ورش تمثيل من أعماله مسلسل كلبش 3 وتألق خلال عام ٢٠٢٣ في مسلسل جروب الدفعة ومسلسل وبينا ميعاد الذي جسد خلاله شخصية طاهر ابن حسن (صبري فواز).