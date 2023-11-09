«الكلمة.. كلمتك»، حملة قومية لتعزيز المشاركة السياسية بالأقصر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بحضور 250 عضوا من أعضاء مراكز الشباب والمشروعات القومية بوزارة الشباب والرياضة.

وتم تنظيم الحملة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والدكتورة راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع والاستاذ صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

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وبدأت فاعليات اللقاء حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وأن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقبل.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذ عبدالرحيم محمد جاد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني وفريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.