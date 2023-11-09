ريهام سعيد تعلن فسخ تعاقدها مع قناة الشمس..اعرف السبب

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، مفاجأة لجمهورها بإعلان انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: “قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الاثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”.

علي الجانب الأخر، أعربت الإعلامية ريهام سعيد في وقت سابق عن صدمتها فيما وصفته بالصمت الطويل الذي لازم اللاعب المصري العالمي محمد صلاح وعدم تعليقه نهائيًأ على أحداث طوفان الأقصى وما تشهده غزة من انتهاكات كبيرة، قبل أن يتبين لاحقًا أن اللاعب المصري الأشهر قدم تبرعًا كبيرًا لدعم أهل غزة.

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وكتبت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام" بيعدي موقف على الواحد لازم يقول الحقيقة حصلت لي مشاكل كتير عشان أقول الحقيقة خسرت فلوس وايمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحة من واحدة أكبر منك صدقني الرزاق هو الله وأنت كنت فرصة كويسة آوي ان العالم يسمعنا بصراحة كل اللي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي متحبوش خسارة.