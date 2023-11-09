الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يُهنئ الشركات الفائزة في مسابقة ManuTech Challenge

وزارة التعليم العالي،فيتو
وزارة التعليم العالي،فيتو

هنأ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشركات الفائزة في مسابقة  ManuTech Challengeوالتي أطلقتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع برنامج أعمال مصر Business Egypt بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وزير التعليم العالي يُهنئ الشركات الفائزة في مسابقة ManuTech Challenge

ومن جانبه، أكد الوزير حرص الوزارة على دعم الشركات الناشئة في مصر، وبخاصة في المجالات الصناعية، التي تمثل واحدة من القطاعات الهامة وفقًا لإستراتيجية الدولة المصرية في برنامج الإصلاحات الهيكيلية، معربًا عن سعادته بالظهور القوي للتحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة تحديات القطاع الصناعي، وهو ما أولته المسابقة اهتمامًا كبيرًا.

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وزير التعليم العالي:
نحرص على دعم الشركات الناشئة، خاصة في المجالات الصناعية وفقًا لإستراتيجية الدولة في برنامج الإصلاحات الهيكيلية

وأشار د.أيمن عاشور إلى الدور الهام لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الشركات الناشئة في مصر وتوفير البيئة المناسبة لنموها، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج التي تساعد هذه الشركات على النمو والازدهار، والتي من بينها تقديم التمويل اللازم، والتدريب والتأهيل، والمساندة الفنية والإدارية، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تتضمن في أحد محاورها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وزير التعليم العالي 

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن مسابقة ManuTech Challenge تهدف إلى دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية، وأصحاب الأفكار الابتكارية؛ لعرض حلول تكنولوجية فعالة لمشكلات صناعية قائمة لمجموعة من المصنعين المصريين والشركات المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تكريم الشركات الفائزة في ختام الملتقى والمعرض الثاني للصناعة نهاية الشهر الماضي، حيث حصلت شركة nfrti x  على المركز الأول للتحدي، بتقديمها حلولا تكنولوجية في مجال الصيانة التنبؤية، وحصلت شركة Industry run  على المركز الثاني بتقديمها حلول في مجال رقمنة خطوط الإنتاج، وحصل مشروع - Autoinspecta على المركز الثالث، حيث قدم حلولًا ابتكارية في مجال متابعة الحركة داخل المنشآت الصناعية.

وأشار د.ضياء خليل إلى أنه في ضوء الشراكة الإستراتيجية بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والمسابقة، قام الصندوق بالعمل على الربط بين الخبراء الموجودين في الصناعة والجامعات والهيئات والمراكز البحثية، والمشاركة في فعاليات التحكيم للمسابقة، فضلًا عن مساعدة الشركات والأفكار المتأهلة للمرحلة النهائية على تطوير حلولها، وتقديمها بشكل احترافي.

ومن جانبه، أشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن المسابقة تقدم لها أكثر من 300 متقدم، وشارك بها أكثر من 200 مشارك، ونحو 30 موجهًا ومرشد أعمال Mentor، موضحًا أنه شارك في المرحلة النهائية في المسابقة 10 مشروعات، من أصل 46 مشروعًا وفريق عمل.

وأكد د.ماجد غنيمة أن مسابقة ManuTech Challenge تُسهم في دعم الصناعة المصرية من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة لمشكلات صناعية قائمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات والخدمات الصناعية.

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