معتمد جمال يتابع إصابات لاعبي الزمالك

مباراة الزمالك وبيراميدز، طالب معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الجهاز الطبي تقريرا طبيا عن إصابات الفريق.

ويرغب معتمد في الاطمئنان علي لاعبي الزمالك المصابين حيث يعاني من إصابات كلا من مصطفي شلبي وعمر جابر وسيف الجزيري وأحمد زكي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافأة التأهل لنهائي كأس مصر للاعبي فريق كرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يقدم الجهاز الفني للفريق كشف اللاعبين من أجل صرف مكافأة الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر والتأهل لنهائي البطولة من أجل تحفيز اللاعبين.

المشاركة كأس السوبر للأندية الأبطال

وتتجه النية لدى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إرسال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة للمحافظة على حقوقه في المشاركة في بطولة كأس سوبر الأندية الأبطال طبقا للائحة بعد تغيير مسمى ونظام البطولة.

ويشارك في البطولة كل من: بطل الدوري، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية، ووصيف الدوري، وحال تتويج أي فريق بالدوري وكأس مصر سيشارك وصيف كأس مصر في البطولة مباشرة، أما حال فوز فريق ببطولتين آخرتين سيتم اختيار فريقا بناء على مركزه في الدوري.

وبناء عليه وفي النسخة المقبلة سيشارك كل من الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز وصيف الدوري وفي انتظار تحديد بطل كأس مصر.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر المصري للأبطال أعلنت عن جوائز البطولة في نسختها الأولى المقرر إقامتها نهاية العام الجاري بين أربع فرق.

وأعلنت اللجنة حصول الفائز ببطولة السوبر على 250 ألف دولار وميدالية ذهبية، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 125 ألف دولار، وميدالية فضية، بينما يحصل صاحب المركز الثالث على 75 ألف دولار وميدالية برونزية، بينما يحصل صاحب المركز الرابع والأخير على 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

يذكر الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقامة مباريات بطولة كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال بمشاركة 4 فرق من 24 إلى 29 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات.

وضمنت بالفعل 3 فرق المشاركة فى النسخة المقبلة، وهى الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيف الدورى، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ويتبقى تحديد بطل كأس مصر لمعرفة هوية الفريق الرابع

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى والشركة المتحدة للرياضة فى مصر عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى بالإمارات لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق هى بطل الدورى الممتاز، وبطل كأس مصر، وبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، ووصيف الدوري العام المصرى الممتاز.

تصريحات معتمد جمال

أكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعاني قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال قائلا: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل اللقاء وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

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وأضاف المدير الفني، أنه اختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول، وشدد على أن الزمالك كان دائما رد فعل في لقاء الأمس أمام بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم".

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء الأمس والتأهل للمباراة النهائية، مضيفا أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

وأوضح أن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسئولية ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددا على أنه تحت أمر النادي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو

مباراة الزمالك وبيراميدز، فيتو