الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات خلال أكتوبر

القوات المسلحة،فيتو
القوات المسلحة،فيتو

 نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظتى الأقصر وأسوان مشروعين للتدريب العملى المشترك على مجابهة الأزمات والمواقف الطارئة المحتمل حدوثها، وذلك بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين، تضمن الوقوف على الإمكانيات المتاحة والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها الفنية، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى بواسطة عناصر التأمين لتوحيد المفاهيم بشأن أنسب أساليب مجابهة التهديدات والعدائيات المحتملة، كذلك تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء محافظتى الأقصر وأسوان.

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 قوات الدفاع الشعبى والعسكرى 

وفى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عددًا من الندوات التثقيفية بكل من مشيخة الأزهر وجامعات قناة السويس والقاهرة وأسوان والأقصر والزقازيق، تضمنت الندوات تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والمحاضرات ولقاءات التوعية تناولت التحديات التى تواجه الدولة المصرية والدور الذي تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات بما يسهم فى الارتقاء بمستوى الوعي لدى شباب الجامعات، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

 

 وحدات القوات المسلحة

 وفى ذات السياق نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى العديد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات المختلفة وطلبة الجامعات والمدارس شملت عددا من وحدات القوات المسلحة والمشروعات القومية والإنتاجية المختلفة لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية فى مجالات التنمية الشاملة خلال الفترة الماضية.

كما قامت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بتنظيم عدد من المعارض لذوى القدرات الخاصة بعدد من دور ونوادى وفنادق القوات المسلحة، والتى حظيت بإقبال كبير من قبل الزائرين الذين أبدوا إعجابهم بما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدي الماهرة لذوي الإحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.

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قوات الدفاع الشعبي والعسكري القوات المسلحة مشيخة الأزهر الازهر

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