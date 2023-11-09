7 مشروعات لصندوق تحيا مصر بنصر النوبة في أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مشروع إنشاء محطة رفع الصرف بقرية مرواو بمركز نصر النوبة، ضمن مشروع متكامل يخدم مدينة كلابشة وعدد ٨ قرى مجاورة، وذلك فى إطار المشروعات الممولة من “صندوق تحيا مصر” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجمالى ١٤ مشروعا فى كافة قطاعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الصناعية نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة إجمالية ٦٨٨،٥ مليون جنيه منها ٣٢٠ مليون جنيه دعمًا من صندوق تحيا مصر و٣٢٣.٩ مليون جنيه دعمًا من وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وأيضًا ٤٤.٦ مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

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ورافق محافظ أسوان في جولته التفقدية النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب بمجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، وأيضًا صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وعلى ياسين رئيس مدينة كلابشة، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات.

واستمع المحافظ لشرح عن محطة رفع مرواو، والتى تخدم ٣ قرى، هي ماريا ومرواو وجرف حسين، وتقع على مساحة ١٢٥ م٢، وتضم ٢ طلمبة طاقة كل منها ٦٨،٤ م٣ / ساعة، وهى من ضمن ٤ محطات رفع يشملهم مشروع إحلال وتجديد الصرف الصحى، والذى سيخدم مدينة كلابشة وقرى قورته والعلاقي، وماريا ومرواو، وجرف حسين وأبوهور والمضيق، وقرشه بتكلفة إجمالية ٣٠٧ ملايين جنيه.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره للقيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الضخم والذى يتضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة، علاوة على محطات الرفع، مع تغيير خطوط مياه شرب القديمة التى تعترض مسار المشروع ضمن ٧ مشروعات جارى تنفيذها بنطاق مركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية ٤٢٣،٦ مليون جنيه حيث تضم هذه المشروعات البنية التحتية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، وأيضًا توصيل الصرف الصحى لعدد ٨ قرى، وكذا استكمال مباني ومرافق قريتى إبريم ووادي العرب بالظهير الصحراوى، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة ٤ قرى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، فضلًا عن دعم ٤ قرى بسيارات إطفاء جديدة مع تطوير مركز شباب نصر النوبة.