الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

رئيس الكاف يكشف حقيقة إنهاء الشراكة مع قنوات بي إن سبورتس القطرية

الجنوب أفريقي باتريس
الجنوب أفريقي باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الافريقي،فيتو

كشف الجنوب أفريقي باتريس موتسبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (“CAF”)، حقيقة فسخ التعاقد مع قنوات بي إن سبورتس القطرية.

الكاف وبي إن سبورتس 

وقال موتسبي عبر موقع الكاف السمي  اليوم إنه سعيد بإعادة الالتزام بشراكته مع beIN بعد توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن المسائل التي كانت محل نزاع.

أجرت بي إن والكاف مناقشات أدت إلى إعادة تأسيس شراكة متبادلة المنفعة بين الطرفين.

وقال  باتريس موتسيبي في تصريحات رسمية: “الكاف ملتزم بشدة بتعزيز مصالح جميع الرعاة والشركاء وبناء علاقات متبادلة وتحقيق المنفعة معهم ومع جميع أصحاب المصلحة لدينا. 

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 اكمل: يعد الالتزام بالحوكمة الجيدة والأخلاق وأفضل الممارسات العالمية جزءًا أساسيًا وحاسمًا من الثقافة والطريقة التي يعمل بها الكاف ويدير أعماله. 

وأضاف: لكي تكون كرة القدم في أفريقيا قادرة على المنافسة عالميًا ومكتفية ذاتيًا، يجب أن تكون جودة كرة القدم الأفريقية ذات مستوى عالمي وجذابة لمشاهدي كرة القدم والجهات الراعية والشركاء. هناك حاجة أيضًا إلى موارد مالية كبيرة للاستثمار في أكاديميات الشباب وأندية كرة القدم والمنتخبات الوطنية والاتحادات الأعضاء في الكاف والملاعب والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم. 

واختتم: شراكتنا مع beIN مستمرة ونحن ملتزمون بتنمية هذه العلاقة وتوسيعها بما يعود بالنفع على الطرفين.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير 2024، وتختتم يوم 11 فبراير.

تنص لوائح بطولة أمم أفريقيا على تأهل أول وثان كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 ثوالث إلى دور الـ16 بالبطولة الأفريقية على أن تقام المباريات بعد مرحلة المجموعات بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

كان من المفترض أن تقام المسابقة في صيف 2023 ولكن نظرًا للأمطار الموسمية في كوت ديفوار تقرر تأجيل المسابقة لتقام كما العادة في يناير.

 


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