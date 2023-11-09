سيف فاروق جعفر يثير غضب الجماهير، وانفعاله يعيد مصطفى فتحي لمكانته بالزمالك

ابن فاروق جعفر، أثار سيف فاروق جعفر غضب جماهير نادي الزمالك، وذلك بسبب حالة الانفعال الشديد التي بدا عليها سيف، عندما احتفل بشدة بهدف بيراميدز في مرمى نادي الزمالك، وانفعاله عندما خسر نادي بيراميدز أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، بين الزمالك وبيراميدز، وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد فوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3.

ابن فاروق جعفر يتصدر تريند مصر

وتصدر ابن فاروق جعفر تريند مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، تويتر سابقًا، وذلك بسبب انفعاله الشديد ضد نادي الزمالك، الأمر الذي دفع جماهير الزمالك لتدشين هاشتاج بعنوان "ابن فاروق جعفر"، حيث قارنوا بين انفعال سيف فاروق جعفر الشديد وفرحة عن إحراز بيراميدز للهدف في مرمى الزمالك، وردة فعل مصطفى حمدي، الذي رفض الاحتفال أمام الزمالك برغم إحرازه لهدف بيراميدز في مرمى الزمالك.

Advertisements

انفعال سيف فاروق جعفر، فيتو

وعلق فهمي جلال فقال: " الفرق بين ابن فاروق جعفر ومصطفى فتحي هو الفرق بين الأمانة والخيانة..."

جماهير الزمالك غاضبة من ابن فاروق جعفر

أما المعلم بيومي فقال: "فرق شاسع أوي بين ابن الأصول مصطفى فتحي وبين سيف ابن فاروق جعفر واحد رفض يحتفل بعد ما جاب جون ممكن يكسب فرقته ويصعد بيها للنهائي وبين اللي بيحتفل بالهدف بحرقة وهو على الدكة..."

وردت هدير إبراهيم حسين قائلة: "سيف ابن فاروق جعفر كان زعلان على ضربة الجزاء اللي ضاعت من بيراميذ... قوم أيه الجمهور عرفه غلطه"

انفعال ابن فاروق جعفر ومصطفى فتحي، فيتو

وتساءل عامر قائلًا: " مشاهد غريبة ياترى أيه السبب اللي خلى ابن فاروق جعفر يعمل كدة وأيه اللي خلى ابن أسامة نبيه يعمل كده؟؟ وأيه اللي خلي طارق خليل أخو علي خليل يلعب للأهلي وايه اللي خلى شمس حامد أخو بدر حامد يلعب للأهلي ؟ وأيه اللي خلى شقيق محمود علاء يرفع علامة النسر ومشاهد كتيرة تدعو للتفكير"

انفعال سيف فاروق جعفر في ماتش بيراميدز

أما أحمد يحيي فعلق قائلًا: "صورة سيف ابن فاروق جعفر من ماتش بيراميدز.. تدل على نكران الجميل... سيف متربي في الزمالك ونسى فضل وخير الزمالك وجمهوره عليه.. وبعدين على مهلك يا سيف…أصلا قاعد على الدكة وباتشيكو مش بيلاعبه، لاعب دكة متواضع".

وقال وليد الصقر الذهبي "ابن فاروق جعفر عمره ما كان زملكاوى واللى مالوش خير فى أهله مالوش خير فى حد".

أما عاصم فقال: " من اللي شوفته ورغم إحرازه هدف مصطفى فتحي مش عايز يعمل حاجة قدام الزمالك وضربة الجزاء دي مش طريقته خالص"

فاروق جعفر وابنه سيف، فيتو

وعلق عثيم فقال: "الجيد في مصطفى أنه مش بيحقد أمام الزمالك. لكن من وجهة نظري لعب بكل قوته وطاقته وعدم التوفيق وارد في فرصة او اتنين أو إهدار ركلة جزاء ولا ننسى أنه أحرز هدف.. وبالمناسبة الحقد شوفناه من ابن فاروق جعفر كان عامل ازاي أثناء ركلات الترجيح".

الفرق بين ابن فاروق جعفر ومصطفى فتحي

وقال محمود حمدي: " مصطفى فتحى ابن الزمالك.. سيف جعفر ابن فاروق جعفر.. هو ده الفرق"

وعلق الطارق بن زياد فقال: "ابن فاروق جعفر فرحته بالهدف في الزمالك أكتر من فرحته بوالده"

ورد محمد دسوقي قائلًا: "اللي لفت نظري كمان فرحة سيف فاروق جعفر المُبالغ فيها دي، وشوفت فرق شاسع أوي بين ابن الأصول مصطفى فتحي وبين سيف ابن فاروق جعفر.. واحد رفض يحتفل بعد ما جاب جون ممكن يكسب فرقته ويصعد بيها للنهائي وبين اللي بيحتفل بالهدف بحرقة وهو على الدكة"

اللاعب مصطفى فتحي، فيتو

أما معتز صبري فعبر عن غضبه فقال: "شوفنا الفرق بين احترام مصطفى فتحى لما جاب الجول وبين ابن فاروق جعفر وأسامة نبيه اللى بيفرحوا مع كل جول وبلن لبيراميدز هتعرف أنهم مينتموش للنادي".