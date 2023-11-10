اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

الأبراج اليومية، حظك اليوم برج الحوت السبت 11-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 20 فبراير حتى 20 مارس، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الحوت بها صفة "الحالم".

شخصية برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بأنه شخص عاطفي للغاية ومنفتح على العالم وهو هادئ الطبع، ويفكر كثيرًا فيمن حوله ولا يحب أن يكون سببًا في ضيق أحد من القريبين منه.

أشهر مواليد برج الحوت

آينشتاين - جلوريا فاندربيلت - جتنبرج - سيبيل ليك - رالف نادر - إدجار سايس - سيدني بويتيار - جورج واشنطن - فريدريك شوبان - اليزابيث تايلور - فيكتور هوجو.

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مميزات مواليد برج الحوت

برج الحوت حسّاس وعاطفي بدرجة كبيرة، يميل إلى المثالية، وإلى الخيال، لذلك كل ما ضاق به الواقع لجأ إلى خياله الخصب.

مولود برج الحوت

المعروف عن مولود برج الحوت أنه شخص حالم يهرب للخيال ويصنع عالمًا خاص به يعيش فيه بطريقته الخاصة.

رأي عبير فؤاد في مواليد برج الحوت

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج الحوت للنساء والرجال هى أن شخصية برج الحوت شخصية متواضعة وهو ما يجعله مقرب من جميع ماحوله.

وأضافت عبير في حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مولود برج الحوت يؤثر فيمن حوله فهو شخص حنون ذات شخصية بسيطة، والحب بالنسبة له مقدس الحياة لا تسير بدونه.

توقعات برج الحوت اليوم السبت 11-11-2023

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة استثمارات مالية.

عاطفيا: الشمس والمريخ بمنزل الحظ يجعلانك ساحرا، وتؤثر في الجنس الآخر.

برج الحوت، فيتو

حظك اليوم، برج الدلو السبت 11-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 21 يناير حتى 19 فبراير، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الدلو بها صفة "المستقل".

شخصية برج الدلو

يتميز مولود برج الدلو بأنه محبوب ممن حوله وقادر على التواصل بصورة جيدة، وهو شخص يميل للحرية فتجده مثلًا يفضل الأعمال الحرة التي تتسم بالطابع الإبداعي.

مولود برج الدلو

المعروف عن مولود برج الدلو أنه صاحب شخصية مستقلة لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه عليه مهما حدث ومهما كانت العواقب.

مميزات مواليد برج الدلو

برج الدلو برج غير عاطفي، ولكن بدرجة أقل من برج الجدي، يتمتع مولود الدلو بذكاء حاد، ولكن لا تتوقع ردة فعله، إلى جانب ميله للاستقلالية.

رأي عبير فؤاد في مواليد برج الدلو

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لشخصية مواليد برج الدلو من النساء والرجال أنها تتميز بالذكاء والتفكر فهو شخصية مفكرة تميل إلى التميز والإبداع.

وأضافت عبير فى حديثها لبوابة فيتو أن مولود برج الدلو لديه حس إنساني عالي لذا يكون مقرب لمن حوله، ومولود برج الدلو هادئ ورومانسي ولكنه لا يظهر مشاعره وبالتالى يعتقد من حوله بأنه ذات شخصية باردة ولكن هذا غير حقيقي.

أشهر مواليد برج الدلو

تشارلز ديكنز - جون ماك إنرو - موتزارت - جاك نيكلاوس - رونالد ريجان - أبراهام لينكولن - كارل إيكان - يوكو أونو - توماس أديسون - فرنكلين روزفلت - جاليليو جاليلي.

توقعات برج الدلو اليوم السبت 11-11-2023

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك نشاطا وطاقة عاطفية، وتميل للحركة وقد تجمعك أوقات حلوة مع من تحب.

برج الدلو، فيتو

حظك اليوم، توقعات الأبراج برج الجدي السبت 11-11-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 ديسمبر حتى 20 يناير، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الجدي بها صفة "الهادئ".

رأي عبير فؤاد في مواليد برج الجدي

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لشخصية برج الجدي، لدى النساء والرجال أنهم شخصية قوية وصبورة وحكيمة ولديها عزيمة لتحقيق ما تريد.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو أن مولود برج الجدي ناجح دائما فى عمله، كما أنه شخص مسؤول ولديه أولويات دائما يعمل وفقها.

مميزات مواليد برج الجدي

برج الجدي شخصية عملية بشكل كبير، كما يعتمد على جانبه العقلي أكثر من العاطفي في اتخاذ قراراته، ويتميز بصبره وطموحه لتحقيق أحلامه، ومن أهم مميزاته التي لا يعرفها الكثيرون أنه لا تظهر عليه علامات التقدم في العمر بسهولة.

أشهر مواليد برج الجدي

ريتشارد نيكسون - إلفيس بريسلي - مايكل كراوفورد - جان دارك - مارتن لوثر كينج - لوى باستير - إسحاق نيوتن - موريس بـيكار - - ديفيد بووي - جوان باييز - محمد علي - جمال عبد الناصر.

مولود برج الجدي

المعروف عن مولود برج الجدي بأنه شخص صاحب شخصية قوية، ويتمسك دومًا بمواقفه ويدافع عنها، وهو قريب جدًّا من أهله ويحب التواصل معهم، ولكنه يميل أيضًا للجلوس في الأماكن الهادئة.

شخصية برج الجدي

يتميز مولود برج الجدي بأنه شخص ملتزم بمواعيده بدقة شديدة، كما أنه يفكر دومًا بعمق في حياته ومحب لشريكه وقيادي ناجح أيضًا ويحب عمله ويتفانى به مهما سبب له ذلك ضغوطًا.

توقعات برج الجدي اليوم السبت 11-11-2023

مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك فلا تغامر ولا تعطي الثقة إلا بعد التحري جيدا وادرس خطواتك وأقوالك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تقاوم ميلك للعصبية.

برج الجدي، فيتو