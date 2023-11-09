إزالة 96 حالة تعد وبناء مخالف بـ11 مركزا بالبحيرة

طالبت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات، ومواد البناء المستخدمة، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.

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شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 96 حالة تعد بمساحة 20211 م2 بنطاق 11 مركزا عبارة عن إزالة، 31 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 6743 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقري المسين وطيبة والوفائية وكوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات، 19 حالة تعد بمساحة 3750 م2 بقرى دسونس أم دينار والأبعادية وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية، 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 م2 بقرية نظارة بويط بالرحمانية عبارة عن مبان بالطوب الأبيض والأحمر وقواعد وسملات خرسانية.

كما تم إزالة، 11 حالة تعد بمساحة 2280 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقريتى سيدى غازى وكوم البركة بكفر الدوار، وحالة تعدي في المهد بمساحة 2000 م2 بحوش عيسى، و7 حالات تعدي بمساحة 1034 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية، و6 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 665 م2 عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية مجلس قرية لقانة بشبراخيت، و5 حالات تعدي بمساحة 450 م2 برشيد، و3 حالات تعدي علي أملاك الدولة بمساحة 340 م2 بقرية الإمام مالك بوادي النطرون عبارة عن مباني بالطوب البلوك بدون سقف، وحالة تعدي بمساحة 200 م2 بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدى بمساحة 121 م2 عبارة عن مباني مخالفة بدون ترخيص بوحدة عمر مكرم بمركز بدر.



وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

