حملة السيسي الانتخابية تدعو داعميها لتوجيه التبرعات لأهالي غزة
أعلن المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صدور توجيه من المرشح الرئاسي، نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقر الحملة الرسمي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
ودعت الحملة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتي كانت تنوي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال أن تقوم بالتبرع بها إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.
وبدأت فعاليات المؤتمر الصحفي الثاني لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الأشقاء في فلسطين.
ودعا المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المشاركين بالوقوف دقيقة حداد.
ويشهد المؤتمر برئاسة المستشار محمود فوزي، بدء الدعاية الانتخابية الرسمية، تفعيلا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارا اليوم 9 نوفمبر.
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.elections.eg، باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.
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