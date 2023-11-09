الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمد عساف يعلق على جرائم الاحتلال الإسرائيلي: لن نصمت أبدا

محمد عساف،فيتو
محمد عساف،فيتو

كشف الفنان الفلسطينى محمد عساف،  عبر حسابه بتطبيق “إكس”، عن الجرائم الوحشية التى تحدث لأهالى قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

في هذا السياق، كتب محمد عساف: "هذا ما يحدث كل ساعة لن نوقف النشر..  لن نصمت أبدا.. يريدون صمتنا ليكملوا جرائمهم".

على الجانب الأخر، أعرب الفنان الفلسطيني محمد عساف عن حزنه الشديد بسبب الفترة الصعبة التي تعيشها فلسطين خلال الفترة الحالية، ومعاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر وانتهاكات علي يد الجيش الصهيوني.

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الفنان محمد عساف يعلق من جديد علي أحداث غزة

وقال محمد عساف من خلال موقع “X”  تويتر سابقا: "في ثلاثين يوما ذبحت إسرائيل أكثر من 10,000 إنسانا في غزة وفلسطين منهم أكثر من 4000 طفل ودمرت البيوت والمساجد والكنائس والجامعات والمستشفيات .

وأضاف محمد عساف: "ولايزال العالم المنافق واقفًا يتفرج على المذبحة.

وكان قد تضرع الفنان الفلسطيني محمد عساف بالدعاء إلى الله بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا.

 

وكتب عساف في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك #Gaza_Genocide #مجزره_جباليا".

 

ووصف محمد عساف في وقت سابق  الوضع الحالي بغزة قائلا: “انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين والإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع”.

 

وتابع: "نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع إننا سننتصر على العدو الهمجي مؤكدا أن فلسطين حرة دائما وأبدا".

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