الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

غزة.. هولوكوست

تخيل أنك في موقف تضطر فيه إلى كتابة اسم إبنتك أو زوجتك أو أمك على ذراعها أو قدمها حتى تتمكن من التعرف على أشلائهم أو ما تبقي منهم، ذلك هو الرعب بعينه، إلى أين نحن ذاهبون؟ أهى نهاية الزمان؟!


هل أحسست يوما أنك تتمنى أن ينتهى هذا الزمان، وتنتهى هذه الحقبة اللعينة الملطخة بدماء الأبرياء والأطفال، المليئة بإزدواجية المعايير والغطرسة لمن يدعون أنهم حماة حقوق الانسان والديمقراطية وحقوق الطفل.. اللعنة عليكم في كل ثانية أيها الكاذبون.

Advertisements


لو نظرنا إلى الأيام الماضية لرأينا أن جميع جرائم الحرب ترتكب بدم بارد في غزة، ويبدو أن المحكمة الدولية في عطلة ضمير، عمياء عما يجرى من جرائم حرب في غزة.. الحق والأرض عائدون لا محالة ولله حكمة في كل ما يحدث، ولا يعلمها إلا هو، ولكن الزمان علمنا أن ثمن الحرية غال ودماء الأبرياء والمقاتلين هى الثمن.


كما أن للأمان الذى يشعر به المدنيون الذين تنهار منازلهم فوقهم ثمنا أيضا، فهل تخيلت يوما شعورهم؟ هل وضعت نفسك مكانهم وشعرت بما يشعرون به؟

 

خوف وقلق

فكل منكوبي الحروب والذين يعيشون في حالة حرب يجتاحهم شعور مميت بالخوف وعدم الأمان، نهياك عن الجوع والعطش، ولك أن تتخيل أنه في كل ثانية تشعر أن منزلك الذى هو مصدر الأمان والراحة لك ربما يكون الدور عليه في القصف! فكيف لك أن تنام! وأنت تشعر بالخوف أن أقرب الناس لك فى هذه الحياة قد تجدهم تحت الأنقاض بن ثانية وأخرى، ولا تعلم حتى إذا كانوا على قيد الحياة أم لا؟! 

 

نحن نرى الفلسطينيين الآن ورغم كل هذا لديهم إيمان وصبر، لا أعتقد أن أحدا من الشعوب الأخرى يتمتع به، فالفلسطينيون لديهم إيمان برجوع الأرض مرة ثانية إليهم، ولو نظرت إلى أعينهم المليئة حسرة على أرضهم وأهلهم ومنازلهم ولوجدت داخل تلك الحسرة قوة غريبة مصدرها إيمان قوى بالله ويقين بالنصر مهما طال الزمان.. ومهما دفعوا من أرواحهم.

 

.. ولم يجدوا له كفنا

قوة الجذب


هؤلاء هم الفلسطينيون.. والعظيم في الأمر أن الشعب الفلسطيني يرى أنهم عائلة واحدة، يتعاملون مع الطفل الذى يفقد أهله في القصف على إنهم أهله ولا يتركوه.. لأن أطفال فلسطين هم الأمل وهم الذين يرثون الأرض التى سوف يتم تحريرها، ولتكون تلك الأرض المقدسة مقبرة للنازيين الجدد الذين جاءوا إليها من شتات الأرض.. لقد أحرقهم هتلر، فخرجوا من المحرقة ليحرقوا الفلسطينيين أطفالا ونساء وشيوخا.

هولوكوست حقوق الإنسان حقوق الطفل جرائم الحرب فلسطين الفلسطينيين غزة أطفال غزة

مواد متعلقة

تم قبول طلب الصداقة

حتى لو فاضل لك ساعة وتموت

أعطنى أمارة.. لأعطيك تأشيرتي !

إدمان علاقة!

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

الركراكي يعلن قائمة منتخب المغرب ومفاجأة في الهجوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية