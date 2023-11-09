الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

توفير 42 فرصة عمل للشباب من برنامجك مشروعك بالمنوفية

جانب من المشروعات،
جانب من المشروعات، فيتو

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مؤشرات الأداء بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشباب لضمان الإستفادة من مزايا المشروع القومى كونه إحدى المبادرات الهامة لترسيخ ثقافة العمل الحر.

توفير فرص عمل للشباب

وأشار محافظ المنوفية إلى أن برنامج " مشروعك " ساهم خلال شهر أكتوبر الماضى في توفير (42) فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ وإقامة (20) مشروع متنوع بإجمالى تمويل ما يزيد عن (4) مليون جنيه، وأكد المحافظ على أنه تم تقديم التدريب الفني والإداري للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض لاقامة العديد من المشروعات فى المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وكذا توفير الإستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المستهدفة لضمان الحفاظ على استمرارية تلك المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

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ومن جانبه ثمن المحافظ مجهودات  وزارة التنمية المحلية  ودورها البارز  في  دعم جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج، موجهًا القائمين على برنامج " مشروعك " باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لتعريف الشباب بمزايا البرنامج، والمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات لتذليل العقبات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

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