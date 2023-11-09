تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

الدوري المصري، يستعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإجراء بعض التعديلات على تشكيل الأهلي أمام الجونة بعد غد السبت.

وعلمت فيتو أن كولر يدرس الدفع بمحمد هاني أساسيا في الجبهة اليمني بالإضافة إلى إعادة رامي ربيعة إلى الخط الدفاعي بجانب الاستعانة بصلاح محسن وأيضا أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلى الغردقة غدا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة بعد غد السبت في الخامسة مساء على ستاد خالد بشارة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق للتشكيل الأساسي في مباراة الجونة بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك أفشة بديلا أمس أمام سيراميكا ونجح في تحقيق هدف ترجيح كفة الأهلي بالفوز ٢-١ في الدقيقة ٩٢ من المباراة.

يخضع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبعض الجلسات النفسية من أجل مساعدته في تخطي بعض الأزمات التي أثرت علي مستواه داخل الملعب.

وعلمت فيتو أن أحمد أبو الوفا طبيب الأهلي النفسي عقد أكثر من جلسة مع مروان حمدي لاعب وسط الفريق لتدعيمه نفسيا ومساعدته في التخلص من آثار الأزمة النفسية التي تعرض لها بعد وفاة والده مؤخرا.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة صلاح محسن للتواجد في قائمة الفريق في مباراة الجونة بعد غد السبت.

وغاب اللاعب عن قائمة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا أمس لرؤية فنية.

يواصل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغياب عن مباراة الفريق أمام الجونة بعد غد السبت بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب معلول عن تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا أمس بسبب الإصابة حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية.

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

كما يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الجونة القادمة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

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كولر يبدأ الاستعداد لمباراة الجونة

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس دراسة فريق الجونة بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويبدأ كولر الاستعداد لمواجهة الجونة من خلال متابعة مباريات الفريق الساحلى الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

الاستعداد لمباراة الجونة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية دون راحة اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته اليوم الخميس وذلك استعدادا لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ومن جانبه أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر امسغ في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي حقق الفوز على منافس قوي ومميز، خاصة ما قدمه الفريق في شوط المباراة الأول.

واستكمل: «بعد إحرازنا هدف التقدم بدأ اللاعبون يتراجعون قليلًا عن تنفيذ الضغط المطلوب لشعورهم بأن الأفضلية لنا، ولكن مع قوة المنافس وبعد إحرازه هدف التعادل عاد اللاعبون لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز».

وأضاف: «لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانات كبيرة وخبرات مميزة كانت وراء تحقيق المكسب».

وأكد كولر أنه سعيد للغاية بتسجيل محمد مجدي أفشة هدف الفوز في مباراة سيراميكا وبرأسية مميزة تعكس إصراره لتقديم شيء جيد في المباراة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سامى قمصان مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

وشدد سامي قمصان، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه الأهلي أمس على حساب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف قمصان: «حققنا الفوز على منافس قوي استطاع تحقيق الفوز في آخر مبارياته ودخل المباراة بمعنويات عالية».

واستكمل قمصان: «تمكنا من التغلب على الغيابات، والجهاز الفني قسم المباراة لأجزاء من أجل السيطرة على مجريات اللعب»

. وشدد قمصان على أهمية الروح والإصرار على المكسب التي ظهر بها اللاعبون في لقاء أمس.

محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

كما أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد لاعب وسط الأهلي أن تسجيله هدف الفوز والتتويج بالثلاث نقاط جاء نتاج مجهود جماعي للفريق، مشددًا على سعادته بالمكسب والتتويج بجائزة رجل المباراة.

وشدد أفشة على أن هدفه وزملائه دائمًا هو تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي الداعمة دائمًا للفريق.

وأعرب لاعب وسط الفريق عن سعادته وفخره ببلوغه ٢٠٠ مباراة من المشاركة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق.

وأتم أفشة حديثه بأن تبرعه بقميص مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٠ هو رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية.

وحصد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة رجل مباراة المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد، ويرتفع رصيد الأهلي لـ١٢ نقطة من الفوز بأربع مباريات.