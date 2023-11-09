رياضة الأقصر تنفذ ورشة حرفية في أعمال الخياطة بمركز شباب الاتحاد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر( إدارة تنمية الشباب - اندية الفتاة والمرأة ) دورة تدريبية حرفية في أعمال الخياطة بمركز شباب الاتحاد،تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ هذه الورش من أجل استثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات والشباب لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياه أفضل، وذلك انطلاقًا من سعي الدولة المصرية والقيادة السياسية للتمكين الاقتصادي للمرأة،مما يساعد على دفع عجلة التنمية.

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جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب و جيهان عبده مدير إدارة تنمية الشباب وعمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر و نيفين عبدالمسيح منسق أندية الفتاة والمرأة بالمديرية وفريق عمل مركز شباب الاتحاد.

وفي نفس السياق لتمكين المرأة اقتصاديا، قامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بتنظيم تدريب على طريقة تجفيف الطماطم نظريًا وعمليًا وذلك لتمكين السيدات من عمل مشروعات ناجحة تهدف لمساعدة أسرهن على المعيشة.



وأكدت رجاء شوقي رئيس الوحدة، على اهتمام الوحدة بالمرأة كمحور أساسي من محاور عمل وحدة السكان، لافتة إلى أنه من المقرر اطلاق عدة تدريبات في المراكز والقرى تختص بالاستثمار الأخضر (كتجفيف الطماطم والخضراوات والاستزراع في الغرف المغلقة) وذلك ضمن خطة المحافظة لتمكين المرأة وتحسين الحالة المعيشية للأسرة المصرية.

تمت فعاليات التدريب بحضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بالمحافظة، و د. مهندس ياسر علي محمد مدرب ومهندس زراعي بمديرية الزراعة، وتنسيق المهندس محمد عراقي بمديرية الزراعة بالأقصر، وحضور عدد 37 سيدة.

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