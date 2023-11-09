شباب بورسعيد يلتقطون صورا تذكارية مع رواد السفينة اليابانية الداعمة لغزة (صور)
حرص اليوم عدد من شباب بورسعيد وفتياتها على استقبال الأجانب الذين يزورون محافظة بورسعيد ضمن سياح قارب السلام الياباني، والذين وصلوا إلى ميناء بورسعيد السياحي.
وكانت قد وصلت السفينة على متنها 1800 سائح أجنبي أمس، وذلك في إطار رحلاته في موانئ العالم للمطالبة بوقف العدوان على غزة والدعوة للسلام.
وأبدى أهالي بورسعيد سعادتهم وترحيبهم بالسياح على أرض الباسلة، والتقطوا معهم الصور التذكارية، وأعرب الأجانب عن سعادتهم بمدى المحبة وكرم الضيافة والترحاب الذين لمسوه من أهالي بورسعيد الباسلة.
وكان السائحون نظموا وقفة في ساحة سلام مصر أمس بالقرب من الميناء السياحي رفعوا خلالها لافتات رافضين العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الأبرياء، وذلك وسط حالة من الرفض والحزن عما يحدث في الشعب الفلسطيني.
ونظم المشاركون من السائحين مؤتمرا أعلنوا خلاله باللغتين العربية والأجنبية موقف العالم الإنساني مما يحدث في قطاع غزة، ورددوا عبارات: لا لقتل الفلسطينيين، لا لقتل المدنيين، أوقفوا القتل في غزة، لا لاستهداف المستشفيات، لا لقتل الصحفيين.
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