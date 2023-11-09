الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

ليفربول يتسلح برقم تاريخي قبل مواجهة تولوز في الدوري الأوروبي

ليفربول
ليفربول

 يحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على  تولوز الفرنسي، في عقر داره، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

رقم تاريخي لليفربول

ويخوض ليفربول المباراة رقم 150 في تلك المسابقة تحت مسمياتها المختلفة من كأس المعارض وكأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي، وحقق الريدز 81 انتصارًا.


كما يخوض الريدز اليوم المباراة رقم 450 تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، علمًا بأن الفريق حقق معه 278 انتصارًا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة بينهما، (4-0) و(5-1) على أرضه، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.
 

ترتيب ليفربول 

 ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

 

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز

 وتنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل ليفربول المتوقع ضد تولوز 

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، تسيكيماس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، بن دواك.

وسيضمن ليفربول التأهل للدور التالي حال حقق الانتصار اليوم، وفي حال فاز وفشل يونيون سانت جيلواز في الفوز بالمباراة الأخرى أمام لاسك، فسيضمن الريدز التأهل في صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية، ويتفادى خوض دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في شهر فبراير/شباط المقبل.

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ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك 

 وكشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.

 

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