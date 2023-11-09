الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

مخدرات، فيتو
مخدرات، فيتو

 واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").

كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)، وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة   وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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طريق القاهرة الاسماعيلية قسم شرطة المعصرة قسم شرطة الخليفة مركز شرطة دشنا مديرية أمن القاهرة

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