القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 22 كيلو حشيش وأسلحة نارية بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

ونجحت قوات الشرطة فى ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) حال تواجده بطريق (القاهرة/الإسماعيلية)، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة "بدون تراخيص").



كما تم ضبط (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته (1,250 كيلو جرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس - سيارة ملاكى)، وضبط (عاطل، ميكانيكى "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش- 2 فرد خرطوش - طلقات لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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