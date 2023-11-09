الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ قنا يبحث تطبيق منظومة البريد الإلكتروني المؤمن بين المصالح الحكومية

محافظة قنا،فيتو
محافظة قنا،فيتو

 

ترأس الدكتور حازم عمر نائب محافظ، قنا اجتماعا موسعا لبحث آلية تطبيق منظومة البريد الالكترونى المؤمن بالمحافظة ومديريات الخدمات، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، واحمد يوسف مدير وحدة التحول الرقمى بالمحافظة، والمهندس أحمد شاهين مدير فرع شركة " WE "، والمهندس محمد جيلانى وكيل وزارة الزراعة، واحمد جابر وكيل وزارة القوى العاملة، ومسئولى البريد الالكترونى بمديريات التربية والتعليم، والموارد المائية والرى، والتضامن الاجتماعى، والشباب والرياضة، والصحة، والتنظيم والإدارة.

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ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن الإعتماد على البريد الالكترونى المؤمن فى المراسلات بين المؤسسات الحكومية، يأتى فى إطار منظومة التحول الرقمى التى تسعى الحكومة المصرية إلى تطبيقها وتعميمها فى كافة مؤسسات الدولة، مضيفا أن البريد الالكترونى المؤمن سوف يساهم فى الحفاظ على سرية المراسلات والمعلومات المتداولة بين المؤسسات الحكومية، وكذلك الحد من استهلاك الأوراق، وتحقيق السرعة فى إرسال واستقبال المخاطبات.

وشدد نائب محافظ قنا، علي  سرعة إنشاء البريد الالكترونى الخاص بكل مديرية، على أن يتم إنشاؤه على حساب " Microsoft Outlook "، والإفادة بعناوين البريد الكترونى لكل جهة، حتى يتسنى للمسئولين اعتمادها، تمهيدا للتعامل بها رسميا، مؤكدا أن الإعتماد على البريد الالكترونى المؤمن فى المراسلات الحكومية، يعد خطوة هامة نحو تفعيل التحول الرقمى، والاستفادة من المميزات التى توفرها التكنولوجيا الحديثة فى تعزيز وتحسين وسائل التواصل بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا محافظ قنا محافظة قنا نائب محافظ قنا

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