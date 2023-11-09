الدوري السعودي، يلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، أمام نظيره الطائي، في مباراة مهمة للفريقين، اليوم الخميس، على ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الطائي في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

خط الوسط: وو يونج جانج - خالد ناري – منصور حمزي

خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز.

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ويحتل فريق الخليج المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 10 نقاط، من لعب 12 جولة، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى 6 هزائم.

بينما يتواجد فريق الطائي في المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة، جمعها من لعب 12 مباراة، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، وتعادل في اثنين، وتلقى 7 هزائم.

فيما أكدت صحيفة " الرياضية" السعودية أن البرازيلي فيكتور براجا، حارس مرمى فريق الطائي الأول لكرة القدم أصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة التي يخوضها فريقه اليوم ضد الخليج.

وأكدت أن مشاركته في مباراة اليوم أصبحت مؤكدة خاصة بعد خوضه تدريبات مكثفة خلال اليومين الماضيين مع الطائي.

وكان معتز البقعاوي الحارس البديل قد تولي حماية شباك الطائي خلال الجولتين الماضيتين بعد غياب فيكتور براجا بسبب الإصابة.

موعد مباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، الموافق 9 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والطائي في الدوري السعودي

وسيتم نقل مباراة الخليج والطائي مباشرة على قناة SSC Extra HD1، وسيكون التعليق الصوتي للمباراة من نصيب المعلق الرياضي جعفر الصليح.

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