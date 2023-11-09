الخميس 09 نوفمبر 2023
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اقتصاد

طريقة الإيقاف المؤقت للحساب بتطبيق واتساب

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يتعرض العديد من أصحاب الهواتف المحمولة لهم للسرقة أو الفقدان والتي تحتوى على أسرار وبيانات شخصية حيث  قد تتعرض للانتهاك من جانب من وجد الهاتف وقد يستغل التعامل بها الشخص الذي وجد الهاتف ولذلك نستعرض خلال السطور التالية طريقة الإيقاف المؤقت للحساب في تطبيق واتساب في حال سرقة أو فقدان الهاتف. 

الايقاف المؤقت لتطبيق واتساب 

- هناك عدد من الخطوات يجب على مستخدمي واتساب اتباعها تتضمن إيقاف شريحة الهاتف  عبر الاتصال بشركة الاتصالات التي تزود بخدمة المحمول فور فقدان الهاتف لإيقاف شريحة الهاتف أو SIM كارد وحينها يصبح من المستحيل التحقق من الرقم وتفعيل حساب واتساب على الجهاز المفقود  حيث لا بد أن تكون شريحة الهاتف مُفَعّلة ليتمكن الشخص الذي بات الهاتف بحوزته أن يتلقى كود التحقق ضمن رسالة نصية أو مكالمة هاتفية ليتمكن من تفعيل الحساب.

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- بعد ذلك هناك خياران إما استعمال شريحة جديدة بالرقم نفسه لتفعيل الحساب في واتساب على الجهاز الجديد وهذه الطريقة هي الأسرع لتعطيل الحساب على الهاتف المسروق حيث لا يمكن تفعيل نفس حساب واتساب بنفس الرقم على هاتفين أو مراسلة واتساب لتعطيل حسابك وكتابة "مسروق/مفقود الرجاء تعطيل حسابي" في محتوى الرسالة، وكذلك إضافة رقمك مكتوبًا بالشكل الدولي الكامل. 

- يجب العلم أنه حتى لو تم إيقاف  شريحة الهاتف وعطّلت خدمة الهاتف، من الممكن أن يستعمل الشخص الآخر الحساب إذا توفر الاتصال بالـ Wi-Fi ما لم يتم  بالواتساب لتعطيل للحساب كما لا يمكن لواتساب تحديد مكان الهاتف  كذلك لا يمكن تعطيل الحسابات عن بعد من خلال جهاز آخر.

- في حالة  إنشاء نسخة احتياطية عن الدردشات مستخدمًا Google Drive أو iCloud أو OneDrive وذلك قبل أن فقدان الهاتف يمكن استعادة الدردشات كما إن تعطيل الحساب لا يعني أن الحساب تم حذفه تمامًا.

 رؤية الملف الشخصي 

- سيتمكن الأصدقاء من رؤية الملف الشخصي ويمكن للأصدقاء المراسلة  لكن  الرسائل تبقى مُعلّقة لمدة ٣٠ يومًا كما أنه إذا إذا تم  تفعيل الحساب قبل أن يتم حذفه سوف يتم  الرسائل المُعلّقة على الجهاز الجديد وسوف تبقى أيضًا في كافة مجموعات الدردشة أما إذا لم يتم تفعيل الحساب ضمن مدة ٣٠ يومًا فسوف يتم حذفه بشكل نهائي.

وواتساب هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا تسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى ويعمل تطبيق واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب. 

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