وكيلة أعمال هالاند تكشف حقيقة انضمامه لريال مدريد بعد ظهورها في البرنابيو

أثار ظهور رافائيلا بيمينتا، وكيلة النرويجي إيرلينج هالاند في مدرجات ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء، جدلا واسعا في وسائل الإعلام العالمية.

وكيلة هالاند في البرنابيو



وحضرت بيمينتا انتصار ريال مدريد بثلاثية نظيفة على سبورتنج براجا البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعلقت بيمينتا، لبرنامج "الشيرنجويتو" الإسباني الشهير: "لقد حضرت المباراة برفقة ماكسويل وستيبان جرانيرو، وتواجد بالعام الماضي في مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال".

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وبسؤالها عن إجراء محادثات مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بشأن هالاند، أجابت: "لا، لا، لا، لا".

وسبق أن ذكرت تقارير أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع مانشستر سيتي، يسمح له بالانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2024، رغم أن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، نفى هذا الأمر.

ويبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند عاد من جديد ليدخل حسابات الفريق الملكي، بعد صرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وانتقل إيرلينج هالاند لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، في صيف 2022، قادمًا من بورسيا دورتموند الألماني، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

مباراة ريال مدريد ضد براجا في دوري أبطال أوروبا

ويتصدر ريال مدريد ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 برصيد 12 نقاط من 4 مباريات، بعد الفوز على يونيون برلين بهدف دون رد في الجولة الأولى، ثم الفوز على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، والفوز على براجا بهدفين لهدف في الجولة الثالثة.

بينما يحتل سبورتينج براجا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز على يونيون برلين بنتيجة 3-2، ثم الخسارة أمام النادي الملكي 2-1.