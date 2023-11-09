التقي اليوم الخميس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور كمال درويش وذلك لبحث سبل تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وزير الرياضة يبحث مع اللجنة العلمية تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي



وتناول اللقاء بحث الآليات الخاصة بالتوسع فى المشروع حتى عام ٢٠٣٦، من خلال زيادة أعداد المشاركين والمستفيدين وكذلك المقرات التابعة للمشروع فضلا عن تطوير الآليات العلمية للانتقاء واكتشاف الموهوبين فى مختلف اللعبات الرياضية ليتم انتقاء العديد من الابطال الرياضيين لتمثيل المنتخبات القومية المصرية فى كافة الألعاب.

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وأشار وزير الشباب والرياضة ان المشروع فى الفترة الماضية نجح فى تقديم العديد من الابطال الرياضيين للمنتخبات القومية فى العديد من الالعاب واستطاعوا حصد العديد من الميداليات على المستوي القاري والدولي.



وأوضح صبحي اننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة ان تظل مصر وجهه البطولات على المستوي القاري والعالمى حيث تمتلك مصر كل المقومات التى تضمن وتحقق النجاح لأي حدث رياضي بالإضافة إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية.



ونوه وزير الرياضة ان مصر غنية وقوية على مستوي الإنشاءات الرياضية والعلمية والبشرية.

كما تم الاتفاق على توسيع قاعدة الانتقاء للموهبين من المدارس فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.



حضر اللقاء الدكتور وجيه حمدى والدكتور حسين السمري ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

وحجزت مصر حتى الآن 67 مقعدا في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حتى الآن نستعرضهم خلال السطور التالية:

كرة القدم

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 بقائمة تضم 18 لاعبا، وذلك بعد حصد وصافة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.

الكرة الطائرة

وحسم منتخب الكرة الطائرة تذكرة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد احتلال صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية على المستوى الدولي، وتضم قائمته 12 لاعبا.

السباحة

وحسم منتخب مصر للسباحة التوقيعية سيدات تأهله لأولمبياد باريس بقائمة تضم 8 لاعبات.

وتأهل أيضا مروان القماش لاعب المنتخب الوطني للسباحة للمشاركة في أولمبياد باريس في سباقي 800 متر و1500 متر حرة.

الخماسي الحديث

وضمن حتى الآن 3 لاعبين مصريين مشاركتهم في منافسات الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهم:

- مهند شعبان - بطل كأس العالم

- أحمد الجندي - بطل إفريقيا

- ملك إسماعيل - بطلة إفريقيا

الرماية

وفي منافسات الرماية حسم عزمي محيلبة تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد الفوز بلقب بطولة العالم لرماية الإسكيت رجال، بالإضافة لكوتة تقدر بـ10 لاعبين حصل عليها منتخب مصر من خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة.

تنس الطاولة

كما تأهل منتخب تنس الطاولة أيضا للمشاركة في أولمبياد باريس بـ3 لاعبين و3 لاعبات في منافسات الفرق والزوجي المختلط.

الملاكمة

وحسم 3 لاعبين من منتخب الملاكمة تأهلهم للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وهم:

عمر العوضي - وزن ٧١ كجم رجال

عبد الرحمن عرابي - وزن ٨٠ كجم رجال

يمنى عياد - وزن ٥٤ كجم سيدات

المصارعة

وفي المصارعة حسم عبد اللطيف منيع لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الرومانية تأهله لأولمبياد باريس بعد حصد برونزية وزن فوق 130 كجم في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا بصربيا.

التجديف

وتأهل من منتخب التجديف حتى الآن 3 لاعبين وهم، عبد الخالق البنا في منافسات فردي الرجال، وكل من أحمد خالد ومحمد قوطة في منافسات القارب الزوجي خفيف الوزن.

التايكوندو

وفي التايكوندو حسم سيف عيسى تأهله لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد المركز الثاني والميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية الأخيرة.