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محافظات

خطوات الحصول على خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا

طلب الحصول على خدمة
طلب الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة بالمنيا، فيتو

تقدم بوابة فيتو،  الخطوات الكاملة للحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة بالمنيا، تلك الخدمة المقدمة من قبل وزارة الصحة والسكان وتجدها داخل مديرية الصحة بالمحافظة 

وفى السطور التالية تنشر فيتو خطوات الحصول على خدمة قرارات علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة. داخل محافظة المنيا. 

تتعاون الجهات الإدارية المعنية، بما في ذلك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة والسكان، لتحديد المستندات المطلوبة والأوراق المرفقة والمبالغ المالية المطلوبة للحصول على هذه الخدمة وتحديد الجدول الزمني لإنجازها، وذلك وفقًا للنموذج الصادر في 1 نوفمبر 2005.

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المستندات المطلوبة لعلاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا

وتشمل المستندات المطلوبة لعلاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا خطابًا موجهًا من جهة العمل للعاملين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي يشتمل على المستندات الطبية اللازمة.

الاعفاء من البحث الاجتماعي

ويتولى المجلس الطبي إحالة المريض إلى المديرية المختصة في الشؤون الاجتماعية لإعداد تقرير حول حالته الاجتماعية، وذلك بناءً على بحث اجتماعي، مع مراعاة حالات الاعفاء من البحث الاجتماعي التي يحددها وزير الصحة والسكان، وتشمل هذه الحالات حالات القلب والقسطرة والأورام والحالات الحرجة وحالات الطوارئ والحوادث ومرضى الفشل الكلوي.

مدة تنفيذ خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا

أما بالنسبة لمدة تنفيذ خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا، فإنها تتفاوت حسب حالة المريض، ويتم تنفيذ الخدمة في نفس اليوم للحالات الحرجة، بينما يتم تنفيذها خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب للحالات العادية.

خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا

ويجدر بالذكر أن خدمة علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بالمنيا تقدم مجانًا، ويمكن الحصول عليها من خلال مديرية الشؤون الصحية والمجلس الطبي المتخصص.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تيسير وتسهيل الحصول علىقرارات علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة بمحافظة المنيا وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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