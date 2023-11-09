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رياضة

الدوري الأوروبي، موعد مباراة ليفربول ضد تولوز والتشكيل المتوقع

ليفربول ؛ فيتو
ليفربول ؛ فيتو

 يرحل ليفربول الإنجليزي لمواجهة تولوز الفرنسي، في عقر داره، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

 

ترتيب ليفربول 

 ويحتل ليفربول صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد تولوز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

 

موعد مباراة ليفربول ضد تولوز

 وتنطلق مباراة ليفربول ضد تولوز الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل ليفربول المتوقع ضد تولوز 

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، تسيكيماس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، بن دواك.

وسيضمن ليفربول التأهل للدور التالي حال حقق الانتصار اليوم، وفي حال فاز وفشل يونيون سانت جيلواز في الفوز بالمباراة الأخرى أمام لاسك، فسيضمن الريدز التأهل في صدارة المجموعة قبل جولتين من النهاية، ويتفادى خوض دور خروج المغلوب المؤهل لثمن النهائي في شهر فبراير/شباط المقبل.

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ليفربول يسعى لضم خليفة فان دايك 

 وكشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي المرشح الأوفر حظا للتعاقد مع أحد نجوم فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وبحسب شبكة "جول" العالمية، يهتم المدير الفني الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بنجم دفاع سبورتنج لشبونة جونسالو إيناسيو، وأبدى إعجابه بمستواه، إذ يرى أنه البديل المحتمل للهولندي فيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لضم قلب دفاع مميز، بعقد طويل الأمد، ليكون خير وريث للثنائي جويل ماتيب وفيرجيل فان دايك، المتقدمين في العمر.

وكانت تقارير ألمانية أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كان مهتما بضم اللاعب أيضا، قبل أن يتراجع عن الفكرة.

الأمر نفسه تكرر مع ريال مدريد، الذي تردد أنه يرغب في ضم اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب إصابة مدافعه إيدير ميليتاو.

وخاض إيناسيو 13 مباراة مع سبورتنج هذا الموسم، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 30 مليون يورو.

 

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