جامعة المنوفية تنظم أكبر ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية الأحد المقبل

تنظم جامعة المنوفية أول ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية وذلك صباح الأحد القادم بصالة المطعم المركزى بمجمع الكليات بالبر الشرقى، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

ويشارك فى افتتاح فعالياته اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بحضور لفيف كبير من أكاديمية البحث العلمى ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية، ووزارة الاتصالاتـ واتحاد الصناعات المصرية، ونقابتى المهندسين والأطباء، وجهاز شئون البيئة ومركز البحوث الطبية والطب التجددى وجهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة وجامعة الأهرام الكندية، ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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مشاريع الطلاب والباحثين

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يتم تنظيمه لأول مرة بالجامعة لعرض مشاريع الطلاب والباحثين وبراءات الاختراع، فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ والتغير المستمر في احتياجات سوق العمل، وتأكيدا على أهمية توافق المحتوى العلمى للمقررات التى يتم تدريسها مع المتطلبات المستقبلية، وأهمية إكتساب الدارسين المهارات الإضافية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تسعى الجامعة من هذا الملتقى للتواصل مع الشىكات فى مختلف التخصصات لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين والباحثين.

ويضم الملتقى جلسات حوارية لرموز الصناعة والبحث العلمى حيث تتناول الجلسة الحوارية الأولى تعظيم دور القطاع الحكومى فى الصناعة، أما الجلسة الحوارية الثانية تناقش المشروعات البحثية وكيفية تمويلها.