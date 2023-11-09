توقيع الكشف البيطري على 2810 رؤوس ماشية في مطروح (صور)

أطلقت مديرية الطب البيطري في محافظة مطروح قافلة علاجية للحيوانات والطيور، حيث تم توقيع الكشف البيطري على ٢٨١٠ رؤوس ماشية، وذلك استمرارًا لجهود المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وبالتعاون المشاركة المجتمعية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحرص على وصول الخدمات إلى كافة المناطق بالقري والتجمعات الصحراوية أنهت قافلة بيطرية أعمالها بقرية جلالة ب.



وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري ومؤسسة الأورمان الخيرية وإحدى شركات قطاع البترول من خلال قوافل بيطرية مكثفة بقرية الجلالة بمدينة الضبعة التابعة لمحافظة مطروح.

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وقامت القافلة بتجريع ورش ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية و٢٠٠ حاله كشف وعلاج لطيور تربيه منزليه و٦٠٠ حالة علاجية للأغنام والماعز و١٠ أبقار بالإضافة لتحصين ٤٠٠ رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل ٤٠٠ رأس أغنام بإجمالي ٢٨١٠ رؤوس.