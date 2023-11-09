مستشفى نجع حمادي العام تستقبل 1687 مواطنا بالأسبوع الأول من التشغيل التجريبي

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن مستشفى نجع حمادي العام الجديدة قد استقبلت أكثر من ١٦٨٧ مواطن بالعيادات الخارجية منذ تشغيلها تجريبيًا في الأول من نوفمبر وحتي السادس من الشهر.

وأوضح الدكتور محمد أن المستشفي قد قدمت خدماتها ل ١٨٣ مريضا في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، ٤٥٩ أطفال، ١٠٠ مسالك بولية، ٣٥١ جلدية، ١٢٧ نساء، ٣١٠ رمد، ٣٢ علاج طبيعي، ٩٠ مخ وأعصاب.

وأشار الدكتور حيدر عبد الحميد مدير مستشفي نجع حمادي العام إلى استعدادات المستشفي لتلقي المواطنين وتوقيع الكشف اللازم عليهم من خلال فريق طبي متكامل يضم العيادات الخارجية، الصيدلية، المعمل والأشعة،وذلك بهدف تذليل المشقة على المواطنين وحصولهم على الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وأوضح الدكتور بدران أن مستشفي نجع حمادي الجديدة تقع علي مساحة ٣٨٠٠ م٢ وذلك بطاقة ١٧٣ سرير وتتكون من طابق أرضى و٦ أدوار مكرر.

يحتوي الطابق الأرضي على (الطواريء - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن) فيما يحتوي الطابق الأول علوي بالمستشفي علي قسم الغسيل الكلوى ويضم ٣١ ماكينة وقسم العيادات الخارجية ويضم ( ٢٨ عيادة - ٢ صيدلية) وقسم المناظير

ويحتوي الطابق الثاني على قسم إقامة مرضي بطاقة ٢٠ سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة والإدارة العامة وخدمات.

فيما يضم الطابق الثالث على قسم الولادة وقسم الحضانات ( ١١ حضانة مبتثرين - ١٤ سرير ولادة حديثة وسرير للعزل) وقسم النساء والولادة ( ٢ ولادة طبيعية - ١٨ سرير اقامة نساء وولادة) وسكن أطباء وقسم الصدر، ويشمل الطابق الرابع علي قسم إقامة المرضى ( ٥١ سرير اقامة تخصصات) و٢ قاعة تدريب، ويحتوي الدور الخامس علي قسم العمليات ( ٥ غرف عمليات متنوعة - ٨ أسرة إفاقة - ٢ أسره تحضير) قسم التعقيم المركزي والعناية المركزة ( ١١ سرير - سرير عزل)