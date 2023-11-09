حملة لإزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف في قنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى ونيابة عن اشرف انور رئيس المركز وضمن الحملة المكبرة لإزالة التعديات الواقعة بالبناء المخالف، وذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات علي الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وأن يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى، وتنفيذا للتعليمات وضمن الحملة المكبرة.

Advertisements

وبناحية قروى السلامية، تم تنفيذ إزالة حالة واحدة على مساحة نصف قيراط، وإزالة بناء مخالف على أرض زراعية عبارة اسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت.

جاء ذلك بحضور منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية وفني التنظيم بالقرية.

ومن جانبه أكد أنور أن لاتهاون في التعدي بالبناء على الأرض الزراعية ويتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أي بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.

و بناحية قروى أولاد نجم بهجورة، تم تنفيذ إزالة عدد خمس حالات على مساحةثلاث قراريط ونصف قيراط وإزالة بناء مخالف على أرض زراعية عبارة اسوار بالطوب الأبيض البلوك ومونة الأسمنت واعمدة خرسانية .

جاء ذلك بحضور طلعت على عبد الشافى، عماد الدين محمود نائبا رئيس المركز، وحسام مبارك رئيس الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة والعميد محمد حسنى مأمور مركز شرطة نجع حمادى والمقدم احمد مهاب نائب المأمور ومعاون مباحث المركز وقوة أمنية من الأمن المركزي وقوة امنية من مركز شرطة نجع حمادى، محمد فؤاد مدير الادارة الزراعية، ومختص المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بالمركز ومسئول التنظيم بالوحدة وفنى التنظيم بالقرية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.