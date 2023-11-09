الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه قنا تنفذ مناورة لإصلاح الأعطال الكبيرة والطارئة

مياه قنا،فيتو
مياه قنا،فيتو

قامت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بتنفيذ مناورة للحكم على مدى جاهزية موظفيها ومعداتها للتعامل مع الأعطال الطارئة.

وتم تنفيذ المناورة على عطل بمحبس الهواء بخط طرد محطة رفع صرف صحى الحصواية الرئيسية بجوار كمين البياضية.

وتم التعامل مع البلاغ فى مدة قدرت بـ 60 دقيقه تم خلالها التعامل مع البلاغ من قفل محابس الخط والتوقف المؤقت  لمحطة رفع صرف صحى الحصواية وتحويل خطوط محطات الرفع التى تصب على محطة الحصواية ( المنشية _ النحال _ المعنا ) إلى المحطة الرئيسية الثانية بمدينة العمال. 

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وتم معالجة العطل بالمحبس وسحب المياه المتراكمة ومن ثم عودة العمل على الخط وتشغيل المحطة المتوقفة الى طبيعة عملها وعودة صب المحطات الفرعية الي محطة الحصواية مرة أخرى.

وفي سياق متصل تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، استعدادتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

وأكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء  وإعلان حالة الطوارىء بكافة المواقع والمحطات، تحسبًا لحدوث أى تقلبات جوية تؤثر على آداء المحطات أو تؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء.

وأوضح عرفة أن الشركة تقوم سنويا بعمل الاحتياطات اللازمة مسبقًا لمجابهة تلك الظواهر التى قد تؤثر على وصول الخدمة  للمواطنين وذلك من خلال خطة لتوزيع معدات الشركة وسيارات نقل وشفط المياه وأيضا من خلال التأكيد على جاهزية مولدات الديزل بالمحطات.

وأضاف أنه يتم التنسيق مع  كافة الجهات المعنية من حماية مدنية ومجالس المدن من خلال محاضر تنسيقية وذلك بناءً على توجيهات معالي الوزير اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وبالتعاون مع إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالمحافظة، مؤكدا أنه بتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يتم التعاون والتنسيق مع الشركات الشقيقة بمحافظات الجوار بالاستعانة بالمعدات، وتقديم كافة أوجه الدعم عند الحاجة إليها بهدف عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بأي ظواهر تنتج عن التغيرات المناخية. 

وأضاف المهندس محمد العيسوي مدير عام الإصلاح والصيانة أن الشركة تمتلك معدات وعناصر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية قادر على تحمل المسئولية في حالات الأزمات.

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