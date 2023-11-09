إيقاف شحن المواد البترولية لـ 3 محطات وقود لمدة شهر فى المنوفية

قرر اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، إيقاف شحن المواد البترولية لـ 3 محطات تموين سيارات لمدة شهر لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح وغلق طلمبة رصيف بيع السولار والبنزين للعمل بدون ترخيص لمدة أسبوع.

وأصدر المحافظ قرارًا بغلق طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين بناحية عزبة طعيمة بجريس مركز أشمون لمزاولتها النشاط بدون ترخيص من الجهات المعنية حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

كما وافق المحافظ على إيقاف شحن المواد البترولية لعدد (2) محطة تموين سيارات بنواحي كفر البتانون وكفر طنبدى بشبين الكوم لمدة شهر والإنذار بإلغاء ترخيصها وذلك لمخالفتهما المادة (1/6) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023، وكذا إيقاف الشحن لمدة أسبوع لمحطة تموين سيارات بمنشأة الشريكين بشبين الكوم لعدم تدوين القراءات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بالمخالفة للمادة (1/7) من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 2023.

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غلق مخبز بلدى

كما وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز بلدي بناحية قشطوخ مركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية لمخالفته اللوائح والقوانين والتوجيه الوزاري رقم (30) لسنة 2017 و(37) لسنة 2020 لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن.

جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بحصر كافة طلمبات البنزين المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.