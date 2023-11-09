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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الخميس 9-11-2023 في قنا

اسعار الدواجن،فيتو
اسعار الدواجن،فيتو

 شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، انخفاضا طفيفا، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس.

أسعار الدواجن اليوم

 أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 79 جنيهًا.

انخفض اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهات  لتصل في المزرعة  بـ بين 78 و67 جنيهًا.

وتصل إلى المستهلك بـ 79 و81 جنيهًا إلى  في المحلات الشعبية.

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أسعار الفراخ الساسو اليوم سعر كيلو الفراخ عند في المزارع بسعر 90 جنيها.

ويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 95 جنيهًا.

تراجع مرتقب في سعر الفراخ
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى أنه تم زيادة معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف لتصل إلى 2.4 مليون طن

وأضاف «القصير» أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) ما يصل إلى 4.2 مليون طن، منهم 3.1 مليون طن ذرة، و1.1 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من المواني.

صناعة الدواجن

وذكرت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة أن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن.

وأشار إلى أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبي بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.

ولفت الدكتور محمد خليفة، الخبير الدولي في صحة وأمراض الدواجن، إلى أن النهوض بصناعة الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنية للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان، وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة، والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق فأما تعديل المسار والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.

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