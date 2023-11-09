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أسعار الخضراوات اليوم الخميس 9-11-2023 في قنا

اسعار الخضراوات،فيتو
اسعار الخضراوات،فيتو

 أسعار الخضراوات في قنا، تواصل أسعار الخضراوات اليوم الخميس، استقرارها في الأسواق بمحافظة قنا، وفقا للتعاملات اليومية بالأسواق، وشهد سعر كيلو البصل انخفاضا وصل إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضراوات بقنا

الطماطم 10-15 جنيها للكيلو

البطاطس 17 جنيها

الخيار 10 جنيهات

الكرنب الأبيض 20 جنيها 

الكزبرة والشبت 3 جنيهات

كابتشا 15 و20 جنيها

الجزر كيلو بـ 10 جنيهات

الكوسة 15 جنيها

الفلفل الحار والبارد 15 جنيها ونصف

البصل الأحمر 19 جنيها

الباذنجان الأسود الرومي 7 جنيهات

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الأبيض 7 جنيهات

الملوخية الحزمة بـ 10 جنيهات

الثوم الأبيض 40 جنيها

الليمون 15 جنيها.

أسعار ورق العنب

وسعر كيلو ورق العنب البلدي يتراوح بين 25 - 53جنيهًا.
سعر كيلو ورق العنب البناتى يتراوح بين 32 - 41 جنيهًا.

أسعار الفلفل

الفلفل الرومي البلدي من من 12 إلى 22 جنيها.
الفلفل الرومي الألوان 40 إلى 47 جنيهًا. 
الفلفل الحامي البلدي 12 إلى 30 جنيها.

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اسعار الخضراوات اليوم البصل الاحمر البطاطس قنا محافظة قنا

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