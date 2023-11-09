اقتصاد منزلي حلولن تنظم اليوم الملتقى العلمي السنوي الثالث

تنظم كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، اليوم الخميس، الملتقى العلمي السنوي الثالث عشر تحت عنوان "دور الجامعات المصرية والمراكز البحثية في دعم وتنمية محافظات صعيد مصر وسيناء".

كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور أسامة أبوهشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نعيم رابح وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيناس ماهر بدير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث مقرري المؤتمر.



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التنمية المستدامة

ويناقش الملتقى عدة محاور منها: التنمية المستدامة، الاستثمار والتمويل، التعليم والتدريب، الصناعات التحويلية، وغيرها. ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الجامعات والمراكز البحثية في النهوض بمحافظات صعيد مصر وسيناء ووضع الحلول والمقترحات لمشاكل التنمية بها.

وكانت أعلنت جامعة حلولن ان الجامعة تقدمت في التصنيف الدولى إلى المركز السابع على مستوى الجامعات المصرية من بين 36 جامعة مصرية مدرجة بالتصنيف والعاشر على مستوى أفريقيا في تصنيف QS World Ranking Arab Region 2024 وأحرزت الجامعة المركز 70-61 بين الجامعات العربية ويعد هذا تقدما ملحوظا.

جامعة حلوان

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بهذا التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة فى التصنيفات الدولية حيث دائما الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في هذه التصنيفات، وتسعى الجامعة دائما إلي تحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، كما أكد على أن الجامعة تسعى دائما إلى أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، ودائما تعمل الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي.

وأفاد رئيس جامعة حلوان أن التقدم الملحوظ في التصنيف الدولي يأتي نتيجة سياسات الجامعة في التطوير المستمر لآليات النهوض بالبحث العلمي، وزيادة مخصصات البحث العلمي ودعم الباحثين، مؤكدا أن تصنيف QS يعد من التصنيفات الدولية القوية.

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