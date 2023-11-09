الدوري المصري، ماذا فعل الأهلي أمام الجونة في 21 مباراة؟

الدوري المصري، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر فى 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

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وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا فى شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلى والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة

وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

كولر يعقد محاضرة للاعبي الأهلي استعدادا لمباراة الجونة

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم وذلك استعدادا لمواجهة فريق الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون

كما يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، اجتماعا مع الجهاز المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة الجونة القادمة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

كولر يبدأ الاستعداد لمباراة الجونة

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس دراسة فريق الجونة بالفيديو استعدادا للمواجهة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويبدأ كولر الاستعداد لمواجهة الجونة من خلال متابعة مباريات الفريق الساحلى الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة المرتقبة التى سوف تجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

الاستعداد لمباراة الجونة

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية دون راحة اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك بعد الفوز على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي أقيم عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

ويواصل الفريق الأحمر تدريباته اليوم الخميس وذلك استعدادا لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي والمقرر إقامتها مساء بعد غد السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

ومن جانبه أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر امسغ في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الأهلي حقق الفوز على منافس قوي ومميز، خاصة ما قدمه الفريق في شوط المباراة الأول.

واستكمل: «بعد إحرازنا هدف التقدم بدأ اللاعبون يتراجعون قليلًا عن تنفيذ الضغط المطلوب لشعورهم بأن الأفضلية لنا، ولكن مع قوة المنافس وبعد إحرازه هدف التعادل عاد اللاعبون لبذل المزيد من الجهد لتحقيق الفوز».

وأضاف: «لاعبو الأهلي يمتلكون إمكانات كبيرة وخبرات مميزة كانت وراء تحقيق المكسب».

وأكد كولر أنه سعيد للغاية بتسجيل محمد مجدي أفشة هدف الفوز في مباراة سيراميكا وبرأسية مميزة تعكس إصراره لتقديم شيء جيد في المباراة.

وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر أمس الأربعاء على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

سامى قمصان مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

وشدد سامي قمصان، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية الفوز الذي حققه الأهلي أمس على حساب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف قمصان: «حققنا الفوز على منافس قوي استطاع تحقيق الفوز في آخر مبارياته ودخل المباراة بمعنويات عالية».

واستكمل قمصان: «تمكنا من التغلب على الغيابات، والجهاز الفني قسم المباراة لأجزاء من أجل السيطرة على مجريات اللعب»

. وشدد قمصان على أهمية الروح والإصرار على المكسب التي ظهر بها اللاعبون في لقاء أمس.

محمد مجدى افشه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

كما أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على فريق سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأكد لاعب وسط الأهلي أن تسجيله هدف الفوز والتتويج بالثلاث نقاط جاء نتاج مجهود جماعي للفريق، مشددًا على سعادته بالمكسب والتتويج بجائزة رجل المباراة.

وشدد أفشة على أن هدفه وزملائه دائمًا هو تحقيق الفوز ورسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي الداعمة دائمًا للفريق.

وأعرب لاعب وسط الفريق عن سعادته وفخره ببلوغه ٢٠٠ مباراة من المشاركة مع الأهلي منذ انضمامه للفريق.

وأتم أفشة حديثه بأن تبرعه بقميص مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ٢٠٢٠ هو رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني وما يمر به من أزمات إنسانية.

وحصد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة رجل مباراة المارد الأحمر وسيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأحرز هدفي الأهلي ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة، فيما أحرز أحمد قندوسي هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد، ويرتفع رصيد الأهلي لـ١٢ نقطة من الفوز بأربع مباريات.