الخميس 09 نوفمبر 2023
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سياسة

التزام الصحف بالطباعة الأبرز، 4 محاور لتقرير لجنة القيد بنقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

رفعت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، تقريرًا يتضمن شكاوى التي تلقتها النقابة بشأن بعض الصحف التي تم تكويدها حديثا من بعض المتدربين وقد أحيلت الشكاوى إلى لجنة التسويات.


كما أحال السكرتير العام صورة منها إلى لجنة القيد وبعد فحصها قررت اللجنة ما يلي: 

 

1 - مطالبـة مجلـس النقابـة بـضرورة التحقيـق فـي الشكاوى المتعلقـة بـدعاوى طلـب إدارات الـصحف الحصول على مبالغ ماليـة نظيـر التعيين أو سـداد التأمينات.

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 ٢-التأكد من مدى التزام تلك الصحف بالطباعة المنتظمة والتوزيع عبر الشركات الموثوقة. 

3-التحقـق مـن مـدى التـزام تلـك الـصحـف مـن الـوفـاء بمستحقات الصحفيين النقابيين والمتدربين وسداد نسب التأمينات المستحقة عن المعينين على قوتها. 

 

4 -التحقـق مـن مـدى التـزام الـصحف المكـودة بنسبة %۷۰ نقابيين من المعينين حاليا وذلك إعمالا لنص القانون ١٨٠ لسنة 2018.
 

 

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لجنة القيد بنقابة الصحفيين قيد الصحفيين الصحفيين

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