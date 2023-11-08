الخميس 09 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أوروبا، أرسنال يتقدم على إشبيلية بهدف نظيف في الشوط الأول

أرسنال، فيتو
أرسنال، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تقدم نادي أرسنال على نظيره إشبيلية بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي  تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

أهداف مباراة آرسنال و إشبيلية 

سجل هدف ارسنال في شباك إشبيلية اللاعب البلجيكي  لياندرو تروسارد في الدقيقة 29.

 وكان مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي ودييجو ألونسو المدير الفني لـ إشبيلية الإسباني، أعلنا تشكيل فريقهما للمباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتواجد أرسنال وإشبيلية، ضمن المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، مع آيندهوفن الهولندي ولانس الفرنسي.

تشكيل أرسنال 

وتواجد محمد النني متوسط ميدان منتخب مصر على مقاعد بدلاء ارسنال وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

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في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع: تومياسو- جابرييل- ساليبا - بن وايت

في خط الوسط: رايس - جورجينهو - هافيرتز

في خط الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتينيلي.

تشكيل إشبيلية

في حراسة المرمى: دميتروفيتش

في خط الدفاع: خوان لويس - بادي - غوديلج - انريكي

في خط الوسط: فيرناندو- جوردن - سو - لاميلا - بيدروسا

في خط الهجوم: يوسف النصيري 

وكان أرسنال حقق الفوز علي إشبيلية 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

موعد مباراة أرسنال ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 


تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد إشبيلية في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم الأربعاء، علي ملعب الإمارات، معقل الجانرز،  في تمام الساعة  العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإشبيلية


تنقل مباراة أرسنال وإشبيلية في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، علي مجموعة قنوات، beIN Sports" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة الأوروبية.

 

 ومن المقرر أن تبث مباراة  عبر قناة beIN Sports HD 3  .

ترتيب مجموعة أرسنال 

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

 

نتائج الجولة الثالثة لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان 2-1 ريد بول سالزبورج 
جالاتا سراي 1-3 بايرن ميونيخ 
بنفيكا 0-1 ريال سوسيداد 
سبورتنج براجا 1-2  ريال مدريد 
لانس 1-1 إيندهوفن 
مانشستر يونايتد 1-0 كوبنهاجن 
أشبيلية 1-2 أرسنال 
يونيون برلين 0-1 نابولي

فينورد 3-1 لاتسيو
برشلونة 2-1 شاختار دونيتسك 
سيلتك 2-2 أتلتيكو مدريد 
يونج بويز 1-3 مانشستر سيتي 
لايبزيج 3-1 سرفينيا زفيزدا 
رويال أنتويرب1-4 بورتو 
نيوكاسل يونايتد  0-1 بروسيا دورتموند 
باريس سان جيرمان 3-0 ميلان

نتائج الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز سبورتنج براجا البرتغال علي يونيون برلين المانيا 3-2
فوز ريال سوسيداد إسبانيا على ريد بول سالزبورج النمسا 2-0
فوز جالطة سراي تركيا على مانشستر يونايتد إنجلترا 3-2
فوز إنتر ميلان إيطاليا على بنفيكا البرتغال 1-0
تعادل آيندهوفن هولندا مع إشبيلية إسبانيا 2-2
فوز لانس فرنسا على أرسنال إنجلترا 2-1
فوز ريال مدريد إسبانيا على نابولي إيطاليا 3-2
فوز بايرن ميونخ ألمانيا على كوبنهاجن الدنمارك 2-1

فوز أتلتيكو مدريد إسبانيا على فينورد روتردام هولندا 3-2
فوز شاختار دونيتسك أوكرانيا علي رويال أنتويرب بلجيكا 3-2
فوز نيوكاسل يونايتد إنجلترا على باريس سان جيرمان فرنسا 4-1
تعادل بوروسيا دورتموند ألمانيا مع ميلان إيطاليا 0-0
فوز برشلونة إسبانيا على بورتو البرتغال 1-0
فوز لاتسيو إيطاليا على سيلتك أسكتلندا 2-1
تعادل سرفينا زفيزدا صربيا مع يونج بويز سويسرا 2-2
فوز مانشستر سيتي إنجلترا علي لايبزيج المانيا 3-1

 

نتائج الجولة الأولي لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا

فوز بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد 4-3

تعادل كوبنهاجن مع جالطة سراي 2-2

تعادل إشبيلية مع لانس 1-1

فوز أرسنال على أيندهوفن 4-0

فوز نابولي على سبورتنج براجا 2-1

فوز ريال مدريد على يونيون برلين 1-0

فوز ريد بول سالزبورج على بنفيكا 2-0

تعادل إنتر ميلان مع ريال سوسيداد 1-1

فوز فينورد على سيلتك 2-0

تعادل أتلتيكو مدريد مع لاتسيو 1-1

فوز باريس سان جيرمان على دورتموند 2-0

تعادل ميلان مع نيوكاسل 0-0

فوز مانشستر سيتي على النجم الأحمر 3-1

فوز لايبزيج على يونج بويز 3-1

فوز برشلونة على رويال أنتويرب 5-0

فوز بورتو على شاختار  3-1

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