دوري أبطال أوروبا، تعادل مثير بين نابولي ويونيون برلين

تعادل يونيون برلين الألماني مع مضيفه نابولي الإيطالي 1/1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تعادل نابولي ويونيون برلين



وأهدر نابولي بتعادله فرصة مزاحمة ريال مدريد الإسباني على الصدارة ولو بصفة مؤقتة.

وبهذه النتيجة رفع نابولي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف الريال الذي يستضيف سبورتنج براجا البرتغالي صاحب المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

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على الجانب الآخر، حصل يونيون برلين على أول نقطة له في مشواره بالمسابقة.

وتقدم نابولي عن طريق ماتيو بوليتانو في الدقيقة 39، قبل أن يدرك يونيون برلين التعادل عن طريق ديفيد داترو فوفانا في الدقيقة 52.

تفاصيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.