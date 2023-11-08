التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن تن هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة نظيره كوبنهاجن الدانماركي في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على ملعب باركن “معقل الفريق الدانماركي”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام كوبنهاجن

ويبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام كوبنهاجن بتشكيل مكون من:

أونانا - ماجواير - فيرنانديز - راشفورد - مويلاند - إريكسن - جارناتشو - دالوت - وان بيساكا - إيفانز - مكتوميناي

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تشكيل مانشستر سيتي، فيتو

تشكيل كوبنهاجن الدانماركي

في المقابل، أعلن المدير الفني لفريق كوبنهاجن الدانماركي تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وضم كل من:

جرابارا - أنكيرسين - فافرو - ديكس - جيليريت - ليراجير - فالك - جونكالفيس - اليونسي - كلايسون - عاشوري.

موعد مباراة كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا



تنطلق صافرة مباراة كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد



تنقل مباراة كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، علي مجموعة قنوات، beIN Sports" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن تبث مباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

ويدخل مانشستر يونايتد اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط، خلف بايرن ميونخ المتصدر بـ 9 نقاط، وجالاتا سراي صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد فريق كوبنهاجن في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية: إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة: نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة: بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة: فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة: برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا – دور المجموعات



ريال سوسييداد – بنفيكا 7:45 مساء - beIN Sports HD 3

نابولي – أونيون برلين 7:45 مساء - beIN Sports HD 2

كوبنهاجن – مانشستر يونايتد 10:00 مساء – beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ – جالطة سراي 10:00 مساء– beIN Sports HD 5

ريد بول سالزبورج – إنتر 10:00 مساء – beIN Sports HD 4

ريال مدريد – سبورتنج براجا 10:00 مساء – beIN Sports HD 1

آرسنال – إشبيلية 10:00 مساء – beIN Sports HD 3

بي إس في أيندهوفن – لانس 10:00 مساء – beIN Sports HD 6