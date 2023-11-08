دوري أبطال أوروبا، نابولي يتقدم بهدف على برلين في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق نادي نابولي الإيطالي، على نظيره يونيون برلين الألماني بهدف دون رد، في الشوط الأول من مباراة الفريقين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل بوليتانو هدف نابولي في الشوط الأول بالدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وأُلقي القبض على 11 مشجعا متطرفا من جماهير يونيون برلين،على خلفية أعمال الشغب التي وقعت ليلة أمس والمواجهات مع الشرطة الإيطالية.



وافتعل ما يقرب من 300 مشجع من جماهير الفريق الألماني أعمال شغب بوسط المدينة الإيطالية.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم بأن المشجعين رفضوا الخضوع لتفتيش الشرطة في ساحة قريبة من المحطة المركزية بالمدينة، حيث كانت تنتظرهم قوات الشرطة بالفعل.



وقام المشجعون الألمان شبه الملثمين بالأوشحة، حتى لا يتم التعرف على هوياتهم بإتلاف السيارات في المنطقة والممتلكات العامة، وهاجموا السلطات بقضبان معدنية وإلقاء الألعاب النارية والحجارة عليهم.

وفي هذا الوقت تم اعتقال 10 مشجعين من قبل قسم التحقيقات العامة والعمليات الخاصة ومن الممكن أن يتم حظر حضورهم للأحداث الرياضية بشكل عام.

كما تم اعتقال مشجع آخر بحي سكندجليانو (شمالي نابولي) بعد قيامه بمهاجمة السلطات.

تفاصيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.