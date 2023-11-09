الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

5 آلاف جنيه الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة في بنك مصر

محفظة بنك مصر، فيتو
محفظة بنك مصر، فيتو

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميًّا لشحن المحفظة الإلكترونية.

 

شحن محفظة بنك مصر 

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لا بد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحًا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بداية كل يوم.

تتعدد خدمات المحفظة الإلكترونية من بنك مصر حيث بدأ الكثير من عملاء البنك في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تلك الخدمة.

Advertisements

 

خدمات محفظة بنك مصر 

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

 

قائمة خدمات محفظة بنك مصر 

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

 

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ  QR Code.

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:
 

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر، عن مدى إمكانية ربط الودائع من خلال الإنترنت البنكي.

ويقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

 

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر 

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد التي من بينها بالفعل إمكانية ربط الودائع وشراء شهادات ادخار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانترنت البنكى المحفظة الإلكترونية خدمات بنك مصر محفظة بنك مصر

الأكثر قراءة

أول قرار من إدارة الزمالك بعد الصعود لنهائي كأس مصر

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الأولى، التفاصيل الكاملة

جمال الغندور يشن هجوما لاذعا على مدير نادي بيراميدز بسبب مباراة الزمالك

فيتوريا يتحدث اليوم عن استعدادات منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

9 قتلى في غارة أمريكية على منشأة عسكرية في سوريا مرتبطة بإيران

وزير النقل يحدد موعد زيادة أسعار تذاكر المترو وقطارات السكة الحديد (فيديو)

المقاومة الفلسطينية بجنين تعلن استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة

حركة فتح: جهود مصرية قوية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 9-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

استدعاء إيفانكا ترامب أمام محكمة أمريكية في قضية نصب

مشجع دنماركي يقتحم ملعب مانشستر يونايتد وكوبنهاجن حاملًا العلم الفلسطيني (فيديو)

وفاة 29 صوماليًا وتشرد نحو 300 ألف جراء فيضانات مفاجئة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 08-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الاربعاء 8-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 08-11-2023 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية