5 آلاف جنيه الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة في بنك مصر

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميًّا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لا بد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحًا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بداية كل يوم.

تتعدد خدمات المحفظة الإلكترونية من بنك مصر حيث بدأ الكثير من عملاء البنك في التحول نحو استخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تلك الخدمة.

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خدمات محفظة بنك مصر

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر.

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بها.

5- شحن رصيد الموبايل ليك ولغيرك.

6- فواتير الموبايل ليك ولغيرك.

7- فواتير الخط الأرضي ليك ولغيرك.

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز).

9-اشتراكات النقابات والأندية.

10- تذاكر الطيران.

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code.

12- خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الNFC:



ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر ، عن مدى إمكانية ربط الودائع من خلال الإنترنت البنكي.

ويقدم بنك مصر العديد من خدمات الإنترنت البنكي للأفراد.

خدمة الإنترنت البنكي من بنك مصر

وتتنوع خدمات بنك مصر عبر الانترنت البنكي للأفراد التي من بينها بالفعل إمكانية ربط الودائع وشراء شهادات ادخار.