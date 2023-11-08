الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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دين ودنيا

أستاذ فقه بجامعة الأزهر: الجوارب الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء

الدكتور هاني تمام،فيتو
الدكتور هاني تمام،فيتو

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن من يرتدي جوربا به رائحة كريهة، عليه ألا يدخل به المسجد، ويخلعه، حتى لا يؤذى المصلين بهذه الرائحة أثناء الصلاة. 
 

أحكام المسح جورب 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أن المسح على الجورب، أثناء الوضوء، لابد أن يكون سميكا وغير شفاف ولا تنفذ المياه منه، وجميع الجوارب الان شفافه، لافتا إلى أن جوارب السيدات الشفافة لا يجوز المسح عليها أثناء الوضوء. 

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وأضاف، إن الأخذ بالاحتياط أمر واجب خاصة فى الأمور التعبدية، لافتا إلى أن يجب الأخذ بما اتفق عليه جمهور العلماء، وترك الآراء الأخرى، لافتا إلى أن يمكن المسح على الجورب فى حالات الضرورة القصوى.

 

هاني تمام: هذا الأمر يجعل الله يحبك

وقال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الطهارة لها أهمية كبيرة فى الاسلام، وتعتبر مدخل لأهم عبادة وهى الصلاة، لافتا إلى أنه لا تجوز الصلاة بغير طهور، كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

 

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "الله سبحانه وتعالي يحب الطهارة والنظافة، وهى أمر إسلامي أمر ديننا به، فالطهارة هى إزالة أى نجس او خبث". 


وأضاف: "الوضوء هو دهارة معنوية وعنوان محبة لله، لو عاوز ربنا يحبك حافظ علي الطهارة"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"

 

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