إبراهيموفيتش يعود لميلان في منصب جديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم الأربعاء، عن المنصب الذي سيشغله الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش، عند العودة إلى نادي ميلان الإيطالي.

منصب ابراهيموفيتش



وذكرت شبكة "كالتشيو ميركاتو"، أن إبراهيموفيتش لن يكون جزءا من مجلس الإدارة، لكنه سيعمل مع ميلان كمستشار خاص.

وأشارت إلى أن إبرا سيتعاون بشكل وثيق مع فريق الكرة، بجانب التواصل مع المديرين التنفيذيين، من أجل رفع المستوى التنافسي لمنظومة ميلان.



وكان إبراهيموفيتش قد نشر صورة على حسابه بموقع تويتر أمس الثلاثاء، وكتب عليها "تيك تاك تيك تاك"، في إشارة إلى اقترابه من الإعلان عن قرار ما.

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وجاء هذا المنشور عقب ساعات قليلة من اجتماع النجم السويدي مع جيري كاردينالي مالك ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن اعتزال كرة القدم في قلعة سان سيرو عقب انتهاء الموسم الماضي.

ويحتل ميلان، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 22 نقطة، بعد مرور 11 جولة.

تفاصيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.