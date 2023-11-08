الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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اقتصاد

شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

الذهب،فيتو
الذهب،فيتو

أشاد لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة بالقرار الصادر اليوم من مجلس الوزراء بخصوص قطاع الذهب وإعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية لستة أشهر أخرى.

وأوضح نائب رئيس الشعبة في تصريحات خاصة، أنه لو لم يصدر هذا القرار كانت هاتبقي في زيادة استثنائية في أسعار الذهب كنتيجة ورد فعل لنقص الذهب المعروض في السوق كما هو المتوقع وقتها عن الطلب. 

 مد العمد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية لستة أشهر اخري

 

وافق اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علي الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد  في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر الماضي لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة  ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
 

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وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية  فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

نتائج إيجابية لقرار المجلس السابق


وكان القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق  نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيرداه كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية علي الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.

 

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