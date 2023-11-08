ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل بالبحيرة
نظم فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة محمد احمد زايد، ندوة تثقيفية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات للتعريف بقانون الطفل
وتناولت الندوة أهمية استخدام خط نجدة الطفل 16000 تجنبا لتعرضه للمخاطر وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر، والتنمر الذى يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلًا وموضوعًا وكذا الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للأطفال.
حاضر في الندوة فضيلة الشيخ عبد الرحمن سعد وكيل ادارة اوقاف شبراخيت وذلك بحضور عبد الرؤوف قنطوش - وكيل الادارة التعليمية ومحمد القنواني مدير المدرسة وايمان عسل وكيل المدرسة.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل، وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
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