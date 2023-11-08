الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل بالبحيرة

ندوة تثقيفية للتعريف
ندوة تثقيفية للتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل،فيتو

 

نظم فرع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب مقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت برئاسة محمد احمد زايد، ندوة تثقيفية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات للتعريف بقانون الطفل 

 

وتناولت الندوة أهمية استخدام خط نجدة الطفل 16000 تجنبا لتعرضه  للمخاطر وكيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر، والتنمر الذى يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلًا وموضوعًا وكذا الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للأطفال.

Advertisements

حاضر في الندوة  فضيلة الشيخ عبد الرحمن سعد وكيل ادارة اوقاف شبراخيت وذلك بحضور عبد الرؤوف قنطوش -  وكيل الادارة التعليمية ومحمد القنواني مدير المدرسة وايمان عسل وكيل المدرسة.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتفعیل منظومة حماية الطفل، وتنفيذ برنامج التوسع في حصول الأطفال المعرضين للخطر على كامل حقوقهم، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ندوة البحيرة الطفل ادارة شرطة النجدة الأوقاف

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

مشاهدة لقاء الزمالك وبيراميدز في كأس مصر بث مباشر 

مصير الأعمال السينمائية التي تعاقد عليها بيومي فؤاد، أحمد السبكي يكشف مفاجأة

تفاصيل مشاجرة ابنة هبة قطب وموظف داخل هايبر وان بالشيخ زايد

الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ "السادس الابتدائي" للدراسة بكلية العلوم بدمياط

ملامح المرحلة المقبلة فى غزة، وزير خارجية أمريكا يكشف الحاكم الجديد للقطاع

بيومي فؤاد يغلق صفحته الرسمية على فيس بوك

شعبة الذهب تكشف مستقبل الأسعار بعد قرار مجلس الوزراء اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

اوقفوا العدوان على غزة، قارب السلام الياباني يصل بورسعيد وعلي متنه 1800 ناشط (صور )

اتصالات تكشف عن تقديم رسائل ومكالمات مجانية إلى غزة لمدة أسبوع، تفاصيل

محافظ القاهرة يكرم 61 طالبا متفوقا بمراحل التعليم

جمهور الأهلي أمام سيراميكا: بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 8-11-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023

بعد إقرار التعديلات الضريبية، إلى أين تصل أسعار السجائر بالسوق المصري؟

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك سيئة جارية؟.. خالد الجندي يجيب (فيديو)

لم يرد بها نص، 25 دعاء للرزق بالزوجة الصالحة

تفسير حلم سقوط الجنين من بطن الأم وعلاقته بالسعادة والرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية