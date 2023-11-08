الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عرض فيلم ON FIRE في السينمات المصرية، اعرف التفاصيل

بوستر الفيلم، فيتو
بوستر الفيلم، فيتو

تستعد دور العرض المصرية لعرض فيلم "On Fire"، الذي ينتمي لنوعية أفلام الدراما والإثارة والغموض، حيث بدأ عرضه في السينمات بداية من مساء اليوم الأربعاء 8 نوفمبر في دور العرض المصرية.
 

في قلب الغابات العميقة، تواجه عائلة مُنعزلة تعيش في منزل متنقل كابوس يغير حياتهم تمامًا، حيث تصبح محاولاتهم للنجاة هو الهدف الرئيسي الوحيد، يتتبع الفيلم رحلة تلك العائلة لإنقاذ أنفسهم من حريق غابة سريع الانتشار يتجه نحو منزلهم في تلال كاليفورنيا المشجرة، وحيث أن حرائق الغابات تقتل ما يقارب من 4000 أمريكي كل عام. يروي هذا الفيلم قصة حقيقية لما يبدو عليه الهروب من هذا الرعب الذي لا يمكن التنبؤ به.

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"On Fire" ليس مجرد فيلم؛ إنه تجربة مكثفة تكشف روح الإنسان التي تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة في وجه كارثة طبيعية هائلة. قم بالاستعداد لمشاهدة  صمود العائلة، وشجاعتها، ومدى تصميمها على حماية بعضها بعضًا.

الفيلم من إخراج الثنائي الديناميكي بيتر فاشينيلي ونيك ليون، الذي شارك في تأليفه أيضاُ مع رون بير، ويضم هذا الفيلم فريقًا مميزًا من الممثلين يتضمن بيتر فاشينيلي وفيونا دوريف وأشر أنجل، وقد اشتهر بيتر من خلال دوره المميز دكتور كولين في سلسلة أفلام توايلايت.

 

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